Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach der Zinsentscheidung am vergangenen Mittwoch standen am Freitag die Wirtschaftsdaten aus den USA im Mittelpunkt des Interesses der Finanzmärkte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Allen voran seien dabei die US-Arbeitsmarktdaten für den Oktober mit Spannung erwartet worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...