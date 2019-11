Ab Morgen geht es los bei Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) das Aktienrückkaufprogramm. Aber warum macht Wirecard das überhaupt? Und warum jetzt? Zuerst einmal: Der Aktienrückkauf war lange geplant - notifiziert bereits bei der Hauptversammlung am 20.06.2019 - und ist zumindest prinzipiell keine Reaktion auf die FT-Vorwürfe. Aber natürlich wird gerade derzeit jede Regung von Wirecard gedeutet, möglicherweise überinterpretiert und -auch wenn es weit hergeholt ist - in den FT-Kontext gestellt. So auch dieser Rückkauf: Ursprünglich ist dieses Programm ein "Nebenproukt" - Um Softbank und dessen Kosmos ...

