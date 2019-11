SÜSS MicroTec SE: SÜSS MicroTec passt Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 an und veröffentlicht erste vorläufige Zahlen für Q3 2019 DGAP-Ad-hoc: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung SÜSS MicroTec SE: SÜSS MicroTec passt Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 an und veröffentlicht erste vorläufige Zahlen für Q3 2019 04.11.2019 / 11:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- SÜSS MicroTec passt Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 an und veröffentlicht erste vorläufige Zahlen für Q3 2019 Garching, 4. November, 2019 - SÜSS MicroTec konkretisiert auf Basis der vorläufigen Zahlen für die ersten 9 Monate und der aktualisierten Budgetzahlen seine Erwartungen zu Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019. Der Auftragseingang im dritten Quartal 2019 hat sich mit 66,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über 40% erhöht (Q3/2018: 47,0 Mio. EUR). Die Gesellschaft geht daher davon aus, dass die bisher veröffentlichte Prognose von mehr als 95 Mio. EUR Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2019 weit übertroffen wird. Zum 30.09.2019 beträgt der Auftragsbestand 115,3 Mio. EUR und liegt damit 28,1 % über den 90,0 Mio. EUR am Vorjahresstichtag. Im dritten Quartal 2019 erwirtschaftete SÜSS MicroTec einen Umsatz von 37,1 Mio. EUR (Vorjahr: 38,6 Mio. EUR). Für die ersten 9 Monate des laufenden Geschäftsjahres 2019 werden 131,1 Mio. EUR ausgewiesen, im Vorjahr waren es 132,8 Mio. EUR. Aufgrund der vorliegenden Aufträge und des gegenwärtigen Bestands an versandfertigen Maschinen wird der Umsatz im Geschäftsjahr 2019 am oberen Rand der bereits angekündigten Bandbreite von 200 bis 215 Mio. EUR erwartet. Im Geschäftsjahr 2018 lag der Umsatz bei 203,9 Mio. EUR. Die EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2019 wird aufgrund von Produktivitätsverlusten, hervorgerufen durch Unterauslastung und Kapazitätsverschiebungen zwischen den Produktgruppen unter der bisher kommunizierten Bandbreite von 6,5 % bis 8,0 % liegen. Anders als noch zum Halbjahr erwartet, konnte das dritte Quartal keine positiven EBIT-Beiträge liefern. Vorproduzierte Aufträge werden aufgrund später Auftragseingänge zum Ende des dritten Quartals hin erst im vierten Quartal ausgeliefert und damit umsatzwirksam. Das Management geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2019 zwischen 4,0% und 5,0% liegen wird. Im Vorjahr betrug das EBIT 10,9 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 5,3 % entsprach. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2019 wird die Gesellschaft wie geplant am 6. November 2019 veröffentlichen. Ende der Adhoc Meldung Kontakt: SÜSS MicroTec SE Maximilian Fischer Investor Relations Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching, Deutschland Tel.: +49 89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 Email: ir@suss.com --------------------------------------------------------------------------- 04.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SÜSS MicroTec SE Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching Deutschland Telefon: +49 (0)89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 E-Mail: ir@suss.com Internet: www.suss.com ISIN: DE000A1K0235 WKN: A1K023 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 903495 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 903495 04.11.2019 CET/CEST ISIN DE000A1K0235 AXC0148 2019-11-04/11:48