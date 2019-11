Heute beginnt die Barzeichnungsfrist der neuen 2,750% UBM -Anleihe 2019 (ISIN AT0000A2AX04) mit einer Laufzeit von sechs Jahren (2019-2025). Dem Bar-Zeichnungsangebot ist ein Angebot zum Umtausch der Anleihe 2015-2020 in die neue sechsjährige UBM-Anleihe 2019 vorangegangen, das von rund einem Drittel der Inhaber der alten Anleihe 2015-2020 angenommen wurde. So wurde ein Gesamtnennbetrag von 25,16 Mio. Euro der Anleihe 2015-2020 in die neue UBM-Anleihe 2019 umgetauscht, was einem Anteil von etwa 33,55% des Gesamtnennbetrags der ausstehenden Anleihe entspricht. "Der Markt honoriert unsere Verlässlichkeit und unser klares Committment zu einer konservativen Finanzpolitik", freut sich Patric Thate, CFO der UBM Development AG. Interessierte Anleger können die 2,750% ...

