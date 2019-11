Der NZD/USD könnte in den nächsten Wochen versuchen in Die Range von 0,6480/0,6500 zu wechseln, so die UOB Group FX Analysten. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Wir haben letzten Freitag betont, "vorbehaltlich eines Kurses unter 0,6390 könnte der NZD weiter zulegen, obwohl der große Wert von 0,6450 für heute wahrscheinlich außerhalb der Reichweite ...

