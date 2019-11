Die UOB Group FX-Analysten stellen fest, dass das Cable nun in eine konsolidierende Phase eingetreten ist. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Der GBP handelte am vergangenen Freitag ruhig zwischen 1,2928 und 1,2973, in einer schmaler als von uns erwarteten Range von 1,2895/1,2965. Die Kursentwicklung wird noch als Teil einer Konsolidierungsphase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...