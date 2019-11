Der Weg in die Selbstständigkeit ist kein Entweder-oder-Szenario. Viele Freelancer starten in der Festanstellung einen Testlauf. Selbstständig in der Freizeit? So kann es funktionieren.

Selbstständigkeit gilt oft als lebensverändernder Karriereschritt. Es geht aber auch ganz undramatisch und weitgehend risikofrei - mit selbstständiger Arbeit neben der Festanstellung. Da gründet ein Fluglotse vielleicht eine Reiseplattform. Oder eine PR-Expertin hilft jungen Menschen mit Migrationshintergrund beim beruflichen Netzwerken. Dieses doppelgleisige Arbeitsmodell ist längst zum Massenphänomen geworden. "Laut KfW-Gründungsmonitor haben sich in den letzten Jahren circa 300.000 bis 400.000 Menschen jährlich für die Nebenerwerbsgründung entschieden. Dem gegenüber stehen circa 200.000 bis 250.000 Vollerwerbsgründungen", berichtet Peter-Georg Lutsch, Co-Gründer und Geschäftsführer von "Sidepreneur.de", einer Plattform für nebenberuflich Selbstständige.

Die Chancen liegen für ihn auf der Hand: "Gerade, weil wir Deutschen weniger risikoaffin sind, ist das nebenberufliche Unternehmertum eine echte Chance, mehr Menschen zum Gründen zu bewegen und aus der reinen Überlegungsphase herauszuholen." Lutsch selbst hat früh die Selbstständigkeit als Nebenjob für sich entdeckt. "Das erste Mal habe ich mit 18 Jahren parallel zur Schule eine Eventagentur gegründet", erzählt er. Vor knapp drei Jahren haben er und Juliane Benad "Sidepreneur.de" gegründet. 2019 wurde Lutsch vom sozialen Netzwerk Xing als einer von drei "New Workern" des Jahres ausgezeichnet.

Für Lutsch fallen "Sidepreneurs" vor allem in drei Kategorien:

Beschäftigte, die ein Herzensprojekt umsetzen oder ein soziales Start-up gründen und deshalb auf ihr Einkommen im Angestelltenverhältnis angewiesen sind. Menschen auf der Suche nach einem zweiten finanziellen Standbein, um sich vor dem Risiko des Jobverlustes abzusichern oder mehr Unabhängigkeit vom Arbeitgeber zu erzielen.Vollzeitunternehmer in spe, die ihre Geschäftsidee erst noch am Markt testen wollen.

Punkt drei ist auch für Nadine Luck, Sprecherin des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD), einer der großen Vorteile der nebenberuflichen Selbstständigkeit. "Bevor jemand die Festanstellung kündigt oder all sein Geld ins Unternehmen steckt, sichert man sich durch einen Praxistest ab. Man findet mit überschaubarem Zeitaufwand heraus, ob genug Kunden an der Geschäftsidee interessiert sind und ob sich das Unternehmen tragen wird", erklärt die Co-Autorin des Buches "Selbstständig in Teilzeit".

Mehrfachbelastung als Sidepreneur

