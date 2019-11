Linz (www.anleihencheck.de) - Seit der FED-Zinssenkung hat die Bank of Canada (BoC) mit 1,75 Prozent die höchsten Leitzinsen unter den G10-Industrienationen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Obwohl die Inflationsrate mit 1,90 Prozent nahe am Zielwert der Währungshüter notiere, würden diese bereits bei der geringsten Eintrübung der Konjunkturaussichten die "geldpolitische Reißleine" ziehen. Bei guten kanadischen Wirtschaftsdaten hingegen könnte der Kanadische Dollar temporär aufwerten. (04.11.2019/alc/a/a) ...

