Siemens-Healthineers-Chef Bernd Montag will die gedämpfteren Aussichten auf die Rendite im Diagnostik-Geschäft nicht als Absage an die langfristigen Wachstumserwartungen verstanden wissen, die mit der Laborstraßen-Plattform Atellica verbunden sind. "Wir glauben an das Margenziel, aber es geht nicht so schnell wie gedacht, weil die Investitionsphase gegenwärtig länger dauert, sagte er bei der Bilanz-Pressekonferenz.

Aktuell produziert das Atellica-Franchise noch Verluste, das Altgeschäft mit den anderen Plattformen den Gewinn der Sparte.

Finanzchef Jochen Schmitz sagte: "Wir gehen davon aus, dass wir ein weiteres Übergangsjahr bei Diagnostics vor uns haben." Vor allem das erste Quartal werde noch einmal schwach. Im laufenden Jahr werde die Talsohle aber durchschritten, gab er sich optimistisch.

CEO Montag sagte, die reinen Auslieferungen seien eine unzureichende Meßgröße. Man habe sich dadurch lange zu sehr auf die reinen Auslieferungen konzentriert. Healthineers habe zusätzlich in die Markteinführung investiert.

November 04, 2019

