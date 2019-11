Bankenaktien in Deutschland haben am Montag im Zuge einer europaweit verbesserten Branchenstimmung zugelegt. Für die Aktien der Deutschen Bank ging es im Dax um 3,3 Prozent bergauf und für jene der Commerzbank im MDax sogar um 5 Prozent. Beide kehrten so über ihre 100-Tage-Linien zurück, die Anlegern als mittelfristiger Indikator dient.

Die Aktien der beiden deutschen Finanzhäuser gehörten so am Montag auf gesamteuropäischer Bühne zu den größeren Gewinnern im Teilindex Stoxx Europe 600 Banks , der mit einem Anstieg um 2 Prozent vorne dabei war in der Sektortabelle. Er profitierte so besonders von der guten Marktverfassung, in der konjunktursensible Aktien wegen der Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China gefragt waren./tih/jha/

