MADRID (Dow Jones)--Die spanische Bank Santander erwirbt knapp die Mehrheit an dem britischen Banking-Plattform-Betreiber Ebury für 350 Millionen britische Pfund. Banco Santander SA werde etwas mehr als 50 Prozent an dem Fintech übernehmen, sagten Unternehmensvertreter.

Ebury bietet speziell kleinen und mittelständischen Unternehmen individuelle Lösungen für den internationalen Geldtransfer. Die Übernahme zielt darauf ab, das globale Zahlungsverkehrsgeschäft von Santander zu stärken und der Bank zu helfen, bei der Handelsfinanzierung breiter zu konkurrieren, sagte CEO Ana Botin in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Das Angebot richte sich an Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu rund 50 Millionen US-Dollar. Derzeit unterstütze Santander solche Unternehmen, die in Spanien und Großbritannien ansässig sind, beim Welthandel. Die Bank sei aber auf so genannte Korrespondenzbanken in anderen Ländern angewiesen, um Zahlungen zu tätigen, so Botin. Die Ebury-Transaktion werde es den Kunden ermöglichen, ihre Devisengeschäfte über Santander abzuwickeln.

Ebury ist in 19 Ländern tätig und wickelte 2018 Zahlungen im Volumen von insgesamt 16,7 Milliarden US-Dollar ab. Rund 70 Millionen Pfund aus der Investition von Santander sollen für die Expansion des Unternehmens in Lateinamerika und Asien verwendet werden. Die Transaktion bewerte Ebury mit rund 700 Millionen Pfund und soll im ersten Quartal nächsten Jahres abgeschlossen sein, so Botin weiter.

Santander sei offen für die mögliche Akquisition weiterer Start-ups, die Zahlungen im Auftrag von Händlern abwickeln, fügte die Konzernchefin hinzu.

November 04, 2019 06:09 ET (11:09 GMT)

