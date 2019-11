In einem rundum freundlichen Marktumfeld fallen Aktien von SÜSS MicroTec SE (WKN: A1K023) am Montag um -5,15% auf 9,02 Euro. Der Vorstand hat denkbar schlechte News im Gepäck: Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie passt heute offiziell seinen Ausblick für 2019 an und plant fortan mit niedrigerem Ergebnis - aber verbesserter Auftragslage.

Demnach wird die EBIT-Marge - trotz einem Umsatz, der "am oberen Rand der bereits angekündigten Bandbreite von 200 bis 215 Millionen Euro erwartet" wird - sich deutlich unter dem avisierten Niveau ...

