Die US-Bank JPMorgan hat IAG anlässlich der Ankündigung einer Übernahme von Air Europa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Mit einem geschätzten Schuldenstand der spanischen Fluggesellschaft von rund 1,6 Milliarden Euro dürfte die Transaktion die britische Airline-Holding 2,6 Milliarden Euro kosten, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Air Europa passe strategisch perfekt zu IAG, allerdings seien aufgrund des Kaufpreises in den ersten Jahren keine hohen Gewinnbeiträge zu erwarten./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 11:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 11:42 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2019-11-04/13:40

ISIN: ES0177542018