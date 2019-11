Rückblick: AUD/CHF notierte Anfang Oktober, im Bereich von 0,6731. Nach einem kurzen Abstecher in Richtung 0,6650 stabilisierte sich der Kurs und ging in den Folgetagen in den Erholungsmodus über. In der Spitze erreichte AUD/CHF die Marke von 0,6840. Charttechnik: Die Chance ist jetzt relativ groß, dass sich ein neuer Aufwärtstrend etabliert. Dafür müsste der "Aussie" in absehbarer Zeit eine wichtige Hürde hinter sich lassen. Diese befindet sich bei 0,6844. Gelingt der Ausbruch, sehen wir im nächsten ...

