Toronto (ots/PRNewswire) - Ausstehender Kategorie-III-CPT-Code widerspiegelt die veröffentlichten klinischen Nachweise und die Bestimmung des erheblichen Werts Fluoreszenz-Bildgebung zur Echtzeit-Visualisierung im Rahmen des gesamten Behandlungspfads der Wundversorgungsindustrie- MolecuLight Inc., das weltweit führende Unternehmen für tragbare Fluoreszenz-Bildgebung zur Echtzeit-Visualisierung von Bakterien bei chronischen Wunden, wurde von der American Medical Association (AMA) darüber informiert, dass das CPT® Editorial Panel im Rahmen der Panels vom September 2019 die Hinzufügung der neuen Kategorie-III-Codes 0X30T und 0X31T zur Meldung von "bakterielle Wundlokalisation und -behandlung" per 1. Juli 2020 akzeptiert hat, um so eine Rückerstattung der fluoreszenzgestützten Bildgebungslösung für die Wundversorgung am Pflegeort zu ermöglichen. Zu diesem Zeitpunkt wird ein neuartiger Code ohne "X" von der AMA gemeldet, wenn die endgültigen Ergebnisdaten von der AMA verteilt werden. Die fluoreszenzgestützte Bildgebung von Wunden am Pflegeort wird mittels des tragbaren Bildgebungsgeräts i:X® von MolecuLight erzielt."Die Bekanntgabe durch die AMA, dass das Verfahren für fluoreszenzgestützte Bildgebung von Bakterien einen Kategorie-III-CPT-Code erhalten wird, ist ein äußerst bedeutender Meilenstein sowohl für MolecuLight als auch für die steigende Anzahl klinischer Nutzer von i:X, des tragbaren Geräts für die fluoreszenzgestützte Bildgebung", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight. "Die Verfügbarkeit dieses neuen Kategorie-III-CPT-Codes ermöglicht nun die Rückerstattung von fluoreszenzgestützten Bildgebungsverfahren in der Wundversorgung. Dadurch können viel mehr Ärzte und Patienten von dem Verfahren profitieren und der erhebliche unbefriedigte Bedarf der Wundversorgungsbranche abgedeckt werden. Außerdem bringt das Verfahren bessere Ergebnisse für die Patienten. Der AMA-Prozess umfasst ebenfalls eine detaillierte Überprüfung der veröffentlichten klinischen Nachweise des eigenständigen Verfahrens. Die Bekanntgabe des ausstehenden Codes ist somit ebenfalls eine Anerkennung des klinischen Nutzens des Verfahrens in Zusammenhang der Wundversorgung. Durch die Anwendung dieses Verfahrens erhalten Pflegepersonen einen neuartigen, kosteneffizienten Ansatz zur klinischen Bakterienerkennung bei Wunden, was zu besseren Patientenergebnissen führen kann.""Bei der Heilung von Wunden sind wir bisher sozusagen mit dem Steuerknüppel und dem Seitenruder geflogen - was heißt, dass wir manchmal ganz einfach blind geflogen sind", sagt Dr. David Armstrong, Professor im Bereich Chirurgie und Direktor der Southwestern Academic Limb Salvage Alliance (SALSA) an der Keck School of Medicine der University of Southern California. "Fortschrittliche Technologien wie diese können schlussendlich Ärzten, Chirurgen und Pflegepersonen dabei helfen, Patienten nicht nur rascher zu heilen, sondern auch Infektions-, Hospitalisierungs- und Amputationsrisiken zu reduzieren. Die Tatsache, dass das Verfahren von der AMA mit einem neuen Pfad zur Rückerstattung anerkannt wird, ist äußerst entscheidend, da wir so nun in der Lage sein dürften, das, was wir managen, zu messen."Kategorie-III-CPT-Codes sind temporäre Codes für aufkommende Technologien und Verfahren, die eine spezifische Datenerhebung in Zusammenhang mit der Arbeit und den Kosten der Verfahren ermöglichen. Die Rückerstattung für Verfahren im Rahmen eines Kategorie-III-Codes erfolgt nach dem Ermessen des Zahlenden. Da diese Verfahren immer häufiger übernommen und etabliert werden, wird MolecuLight weiterhin mit der AMA zusammenarbeiten, um diese Codes von der Kategorie III in den Kategorie-I-CPT-Status zu bringen.Bestimmte Elemente der Beschreibung und Details des Codes können geändert werden und werden erst bei der formellen Ausstellung des Kategorie-III-Codes endgültig festgelegt.*ANMERKUNG: CPT ist ein eingetragenes Markenzeichen der American Medical Association.Informationen zu MolecuLight Inc.MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) ist ein in Privatbesitz befindliches kanadisches Unternehmen für medizinische Bildgebung. Bislang hat es eine unternehmenseigene Technologieplattform für fluoreszenzgestützte Bildgebung entwickelt und vermarktet diese derzeit auf unterschiedlichen klinischen und kommerziellen Märkten. Mit MolecuLight i:X® hat das Unternehmen sein erstes Produkt- und Zubehörangebot auf den Weltmarkt gebracht, das eine fluoreszenzgestützte Bildgebungslösung für die Wundversorgung bietet. Das MolecuLight i:X stellt Klinikärzten neue Informationen über die Fluoreszenz-Eigenschaften von Wunden zur Verfügung, wodurch sie in der Lage sind, bessere Entscheidungen bei der Diagnostik und bei der Behandlung zu treffen. Das Unternehmen bringt seine einzigartige Technologieplattform für fluoreszenzgestützte Bildgebung derzeit auch auf weitere, weltweit relevante Märkte mit ungedecktem Bedarf, so etwa für Nahrungssicherheit, Kosmetika und weitere Schlüsselmärkte.Rob Sandler, Chief Marketing Officer, MolecuLight Inc., M. +1 416 274 8166, rsandler@moleculight.com, www.moleculight.comOriginal-Content von: MolecuLight Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135706/4427161