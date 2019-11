Morrow Sodali, ein internationales Beratungsunternehmen für Corporate Governance und Aktionärskommunikation, und SWIPRA Services AG, das Schweizer Kompetenzzentrum für Corporate Governance, haben heute bekanntgegeben, dass sie eine strategische Partnerschaft für den Schweizer Markt geschlossen haben.

Gemeinsam beraten Morrow Sodali and SWIPRA Services börsenkotierte Unternehmen in der Schweiz zu allen Fragen rund um Corporate Governance und Sozialverantwortlichkeit sowie die damit verbundene Offenlegung und Aktionärskommunikation. Die Partnerschaft verbindet fundierte Kenntnisse über die Anforderungen und Erwartungen von Investoren und Stimmrechtsberatern mit strategischen Herausforderungen der Unternehmens, weiteren wichtigen Stakeholdern, regulatorischen Anforderungen und Erkenntnissen aus der modernsten ökonomischen Forschung.

Barbara Heller, Managing Partner bei SWIPRA Services, erklärt: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Morrow Sodali. Die Rolle, die SWIPRA als führender Spezialist für Corporate Governance und Engagement in der Schweiz übernommen hat, passt perfekt zum Full-Service-Ansatz von Morrow Sodali, der erstklassiges regionales Know-how mit globaler Reichweite und Perspektive kombiniert. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es unseren Unternehmen, in diesem Bereich zu einem der führenden Dienstleistern der Schweiz aufzusteigen."

Giulio Pediconi, Global Corporate Director bei Morrow Sodali, kommentiert: "Auf dem heutigen Markt sehen sich Unternehmen weltweit einer strengen Prüfung von ESG-Aspekten ausgesetzt, die ihr Geschäft beeinflussen. Morrow Sodali und SWIPRA Services bieten Schweizer Unternehmen und ihren Verwaltungsräten in Zusammenarbeit ein umfassendes und einzigartiges Serviceangebot, um diese globalen Herausforderungen im Kontext der schweizerischen Vorschriften und Geschäftspraktiken zu lösen."

Das kombinierte Dienstleistungsangebot umfasst die Beratung und praktische Umsetzung auf folgenden Gebieten:

Corporate Governance-Analysen und strategische Beratung

Ausbildung von Verwaltungsräten und Verwaltungsratsevaluationen

Strukturierung von Prozessen des Verwaltungsrates zur Sicherstellung funktionierender Checks and Balances und einer unabhängigen Entscheidungsfindung

Aktives Engagement und die allgemeine Kommunikation mit Aktionären und anderen Stakeholdern Ihres Unternehmens

Vorbereitung und Reaktion auf aktivistische Situationen

Unterstützung in der strategischen Kommunikation mit Blick auf Ihre Generalversammlungen, M&A-Prozesse und ausserordentliche Ereignisse

Proxy Solicitation

Kapitalmarktbeobachtung

Über SWIPRA

SWIPRA Services ist ein Schweizer Corporate Governance-Spezialist, der Dienstleistungen für kotierte Unternehmen, deren Verwaltungsräte sowie für institutionelle Anleger erbringt. Identifizierung und Management relevanter Governance-Risiken basieren auf einem ganzheitlichen Ansatz und einer umfassenden Sichtweise auf Corporate Governance und Corporate Social Responsibility. SWIPRA Services berät Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen beim Aufbau solider und moderner Corporate-Governance-Rahmenbedingungen zum langfristigen Nutzen des Unternehmens und seiner Stakeholder und unterstützt institutionelle Anleger bei ihren Stewardship-Aktivitäten und beim Dialog mit Schweizer Beteiligungsunternehmen mit besonderen institutionellen Kenntnissen in der Schweiz. SWIPRA Services wurde 2013 gegründet und verbindet praktisches Wissen und Erfahrung mit Prinzipien des wertorientierten Managements und empirisch relevanten Erkenntnissen.

Über Morrow Sodali

Morrow Sodali ist ein führender globaler Anbieter für strategische Beratung und Aktionärskommunikation.

Das Unternehmen bietet Unternehmen und ihren Verwaltungsräten strategische Beratung und Dienstleistungen in Bezug auf Corporate Governance, Kommunikation und Engagement mit Aktionären und Anleihegläubigern, Kapitalmarktbeobachtung, Proxy Solicitation, Aktionärsaktivismus sowie Fusionen und Übernahmen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York und London sowie Niederlassungen und Partner in wichtigen Kapitalmärkten bedient mehr als 700 Unternehmenskunden in 40 Ländern, darunter viele der weltweit größten multinationalen Konzerne. Zu den Kunden des Unternehmens zählen neben börsennotierten und privaten Unternehmen Anlagefonds, ETFs, Börsen und Vereinigungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191104005436/de/

Contacts:

SWIPRA Services AG

Barbara A. Heller

Managing Partner

Claridenstrasse 22

CH 8002 Zurich

Barbara.heller@swipra.ch

+41 55 242 60 00

Morrow Sodali

Andrea Bischoff

Managing Director

103 Wigmore Street

W1U 1QS London

a.bischoff@morrowsodali.com

+49 176 636 674 85