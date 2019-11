Wien (www.fondscheck.de) - Barbara Claus wechselt Anfang November von Morningstar zu Scope Analysis, so die Experten von "FONDS professionell".Als Senior Analystin werde sie sich um die Bewertung von Fonds und Asset Managern kümmern. Darüber hinaus werde ein wesentlicher Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf dem Ausbau und der Weiterentwicklung von Scopes neuer Investmentfonds-Plattform liegen. Diese solle in Kürze online gehen, verrate Scope in einer Pressemitteilung. ...

