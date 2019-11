Die Erste Group erhält Auszeichnungen: Der Preis für die "Best Private Bank in Central and Eastern Europe" ging im Jahr 2019 erneut an die Erste Group Bank AG, die sich damit zum sechsten Mal bei den Global Private Banking Awards behaupten konnte. Ausgelobt werden die Preise alljährlich von den Branchenmagazinen The Banker und PWM, die beide der Financial Times Group angehören. Weiters wurde Erste Private Banking als "Best Private Bank in Austria 2019" und "Best Private Bank in Croatia 2019" ausgezeichnet. "Es ist eine große Ehre, nun schon zum sechsten Mal in Folge diese angesehenen Preise von so vielen Branchenexperten verliehen zu bekommen. Mit dieser Auszeichnung wird unser Einsatz für Spitzenqualität und ...

