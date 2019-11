Der Iran arbeitet nach Angaben des Atomchefs an schnelleren Zentrifugen, die den Prozess der Urananreicherung wesentlich beschleunigen sollen.Isfahan - Der Iran arbeitet nach Angaben des Atomchefs Ali Akbar Salehi an schnelleren Zentrifugen, die den Prozess der Urananreicherung wesentlich beschleunigen sollen. Die seit September genutzten neuen Geräte seien zehnmal schneller als die alten IR-1-Zentrifugen, deren Betrieb längst eingestellt worden sei, sagte Salehi, der auch Vizepräsident ist, am Montag im Staatssender IRIB.

