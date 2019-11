Linz (ots) - INCERT eTourismus, Marktführer für digitale Gutscheinsysteme, bietet mit "INCERT EXPRESS" eine kostengünstige, einfache & schnelle Gutscheinlösung für alle kurzentschlossenen BetriebeIn nur 50 Tage ist es wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür und viele begeben sich auf die Suche nach passenden Geschenken für Familie und Freunde. Gutscheine sorgen aber nicht nur für Freude und unvergessliche Momente bei den Beschenkten, sondern auch für fixe Nachfrage, Liquidität und Umsätze bei den Betrieben selbst.Längst haben viele Unternehmen verstanden, wieviel positives Potential im eigenen Gutscheinverkauf steckt. Für alle, die noch kurzfristig eine digitale und zeitgemäße Verkaufs- und Verwaltungslösung mit einem modernen und mobilfähigen Gutscheinshop suchen, bieten die eCommerce-Spezialisten von INCERT die ideale Einstiegsversion mit "INCERT Express" an.Die Vorteile des "Do-It-Yourself" Systems:- Freischaltung genügt und Sie können mit der Befüllung beginnen- Einfache Anlage von Wert-, Paket- und Leistungsgutscheinen- Fertiger Gutscheinshop anpassbar mit eigenen Farben, Bilder & Logo- Dynamische Filterung von Kategorien & Themen- Fulfillment mit vorinstallierten Payments, "print@home" und Postversand- Marketingtools wie Schaufensterfunktion, Limitierung und Rabattaktionen- Highlight: Individualisierung der Gutscheine mit eigenen Fotos & Texten "In Zeiten der Digitalisierung fordern immer mehr Gutscheinkäufer ganz individuelle Gutscheine, die bei der dynamischen Designauswahl der Gutscheine beginnt und bei der Verwendung von persönlichen Fotos direkt vom Smartphone endet", erklärt Geschäftsführer Günther Praher. "Zudem liegen die Zugriffe von Smartphones bereits deutlich über 60%, wodurch die einfache Bedienung am Smartphone verbunden mit einem verkürzten Check-Out ebenfalls ein wichtiger Teil des Erfolgs ist".Mit der Einstiegslösung von INCERT EXPRESS setzen Sie gleich zu Beginn auf den Marktführer für digitale Gutscheinsystem und starten mit einer fertigen Gutscheinlösung für den 24/7 "print@home" Gutscheinverkauf. EINFACH. KOSTENGÜNSTIG. SCHNELL.Referenzen DACH:Hotel Vier Jahreszeiten Achensee (AT) (https://hotel-vier-jahreszeiten.expressgutscheine.net), Vilstalerhof (DE) (https://vilstalerhof.expressgutscheine.net/), Schloss Schadau (CH) (https://schloss-schadau.expressgutscheine.net/), Hotel Das Dorner (IT (https://dasdorner.expressgutscheine.net/))Jetzt informieren unter beratung@incert.at!INCERT eTourismus Technik & Know-How vom SpezialistenDie Firma INCERT versteht sich als Technik & Know-How-Lieferant bei der Umsetzung von eTourismus-Lösungen für Vertrieb, Marketing und Gästebindung.Neben dem etablierten Gutscheinsystem hat INCERT in den letzten 12 Jahren viele weitere Anwendungen entwickelt. Ob Produktshop, Geschenkkarten-und Ticketsystem oder Premium Gästeclubs zur Kundenbindung - mit den vielen Erweiterungsmodulen verfügen die INCERT-Kunden über eine zukunftsweisende Technologie und genießen uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit. Diese Spezialisierung hat das Unternehmen zur Top-Adresse mit spannenden Projekten für Top-Hotels, Hotelketten, Bergbahnen und Tourismusregionen gemacht. Das Unternehmen arbeitet ständig an der Weiterentwicklung der etablierten Technologie, sowie an Dienstleistungen für Marketing, Vertrieb und Kundenbindung.Kontakt:INCERT eTourismus GmbH & Co KGLeonfeldnerstrasse 328, A-4040 LinzTel: +43 (0) 732 890018beratung@incert.atwww.incert.atOriginal-Content von: INCERT eTourismus GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128189/4428528