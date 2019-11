Berlin (ots) - Die Softwaretechnologie von OPTIMAL SYSTEMS nimmt im Büroalltag mittelständischer Unternehmen eine zentrale Funktion ein: Denn die Wichtigkeit von Enterprise-Content-Management-Lösungen (ECM) wird in der neusten Studie des Digitalverbandes Bitkom unterstrichen. Die Studie wurde auf der Digital Office Conference am 22. Oktober in Berlin unter dem Titel "Digital Office im Mittelstand 2019" vorgestellt und zeigt, dass entsprechende Investitionen im Mittelstand zugenommen haben. Außerdem wird deutlich, dass die Masse der Unternehmen die Dringlichkeit des Themas erkannt hat."Die Ergebnisse der Digital Office Studie belegen eindrucksvoll, wie ECM-Lösungen längst einen elementaren Bestandteil der Digitalisierungsstrategien in den meisten mittelständischen Unternehmen ausmachen", so Sven Kaiser, Geschäftsbereichsleiter Marketing bei OPTIMAL SYSTEMS. Die wichtige Rolle von ECM zeigt sich auch anhand der Investitionsbereitschaft für entsprechende Softwarelösungen, die mit fünf Prozentpunkten im Vergleich zu 2017 sogar weiter angestiegen ist. 23 Prozent der Befragten plant in naher Zukunft, eine Lösung für das digitale Dokumentenmanagement einzusetzen oder die vorhandene zu erweitern.OPTIMAL SYSTEMS reagiert auf den Bedarf mittelständischer Unternehmen: Diese wünschen einen schnelleren Zugriff auf Informationen, Sicherheit vor Informationsverlust und ortsunabhängige Informationsverfügbarkeit. Eine dauerhafte Aufwands- und Kostenreduzierung sowie optimierte automatisierte Prozesse bei der Informationsverarbeitung sind demnach Kriterien bei einer geplanten Investition ins Digital Office. Alle diese Aspekte bedient OPTIMAL SYSTEMS, genauso wie die ebenfalls von der Mehrheit erwartete gute Integrierbarkeit der Lösung und die Möglichkeit individueller Anpassungen.Auch interessant für die Macher von OPTIMAL SYSTEMS und ihre Software: Das Thema Compliance ist 94 Prozent der befragten Unternehmen wichtig. Außerdem beziehen die meisten Führungskräfte Themen wie IT-Datensicherheit (93 Prozent) und Connectivity-Integration (89 Prozent) in ihre Entscheidungen ein. Insgesamt wurden rund 600 Unternehmen für die Studie "Digital Office im Mittelstand 2019" zum Einsatz von ECM-Lösungen befragt.Weitere Informationen: www.optimal-systems.dePressekontakt:kk@wordfinderpr.comOriginal-Content von: OPTIMAL SYSTEMS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74462/4428541