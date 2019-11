Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts030/04.11.2019/14:35) - Die Digitalisierung und Globalisierung sind nicht mehr aufzuhalten. Wie exportorientierte Unternehmen die Chancen nützen können, erklärt unsere kostenlose Webinarreihe, die wichtige Themen wie Terminologie, Maschinelle Übersetzung, SEO und Review praxisrelevant abdeckt. Um möglichst praxisnahe und anschaulich erklären zu können, rücken eurocom Translation Services und Kaleidoscope jeweils ein Thema in den Fokus eines Webinars. Zum Abschluss der Reihe verrät Ihnen einer unserer Kunden, wie er alle Anforderungen digital, global, und vor allem optimal abdeckt. Teil 1: Terminologie - Einheitlichkeit im globalen Auftritt 6.11.2019, 14 Uhr. Das Webinar ist kostenlos, aber nicht umsonst. Hier melden Sie sich an: http://bit.ly/2JNdYTE Als ersten Themenschwerpunkt widmen wir uns dem Bereich Terminologie. Denn ohne Einheitlichkeit in der Unternehmenssprache wird auch der Unternehmensauftritt - lokal wie global - nicht konsistent sein können. Dabei entscheiden gerade im Internetzeitalter einheitliche und hochwertige Inhalte oft über den Erfolg oder Misserfolg, sorgen sie doch dafür, einerseits wahrgenommen zu werden und andererseits sich von der Konkurrenz abzuheben. Die Verwaltung, Pflege sowie der Ausbau und die Prüfung der Einhaltung ihrer firmenspezifischen Terminologie kosten aber Zeit, und stellen nicht nur schnell wachsende Unternehmen vor manche Herausforderung und Ressourcen-Engpässe. Wie Sie diese Herausforderungen am besten meistern und worauf Sie besonders achten sollen, um Terminologie erfolgreich in Ihrem Unternehmen zu managen, das erfahren Sie in unserem kostenlosen Webinar. Machen Sie es wie unsere Kunden, von denen viele Weltmarktführer sind! Profitieren Sie von unserem jahrzehntelagen Know-how als Marktführer im Bereich Übersetzung und Lokalisierung sowie Software für Terminologieworkflowmanagement. In unserem kostenlosen "Best Practice" Webinar erfahren Sie, * wie Sie Ihren Mitarbeitern, Partnern, Übersetzern über alle Abteilungen hinweg - in allen Zielländern - ganz einfach via Browser Zugang zu Ihrer Terminologie geben und sich diese einbringen können * wie Sie Ihre KollegInnen mit Terminologiequizzes und "Term der Woche" Kampagnen für Terminologie begeistern können * wie Sie schon bei der Inhaltserstellung über alle Editoren (MS Word, InDesign etc) sicherstellen können, dass immer die richtigen Begriffe verwendet werden * wie Ihnen unsere Terminologie-Services helfen, Inkonsistenzen über alle Sprachen hinweg zu eliminieren und Zeit, Kosten und Nerven zu sparen * wie wir im Zuge von Übersetzungsprojekten für unsere Kunden bevorzugte und/oder verbotene Begriffe zentral verwalten und pflegen. Ihr Vortragender Klaus Fleischmann, CEO,- Studium Konferenzdolmetschen in Wien und Monterey, Kalifornien. Studium Technische Kommunikation an der Donau-Uni Krems. 1996 Gründer und Geschäftsführer der Kaleidoscope GesmbH als System- und Beratungshaus für Global Content. 2000 Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft Internationale Dokumentation in Wien. Seit 2007 Geschäftsführer der eurocom Translation Services GmbH in Wien. Seit 2015 ist Klaus Fleischmann im Vorstand der GALA, für 2018 dessen Vorsitzender. Dieses Terminologie-Webinar ist Teil unserer Reihe zum Themenbereich Digitalisierung und Globalisierung, mit der wir Ihnen zeigen wollen, wie Sie Ihre Inhalte digital, global und optimal erfolgreich machen. Die Webinarreihe greift wichtige Themen auf, versucht anschaulich Problemstellungen und Lösungswege darzustellen und ist vor allem offen für Ihre Fragen! Zum Abschluss der Reihe zeigt Ihnen einer unserer Kunden, wie er alle Anforderungen digital, global, und vor allem optimal abdeckt. Die weiteren Themen und Daten unserer kostenlosen Webinarreihe sind: * Review - Marktkonform durch lokale Experten: 20.11.2019, 14 Uhr * Maschinelle Übersetzung - Einfach im Internet übersetzen oder doch sicher?: 22.1.2020, 14 Uhr * SEO - In allen Sprachen gefunden werden: 26.2.2020, 14 Uhr * Optimal im realen Einsatz - Ein Kunde zeigt vor, wie er global erfolgreich ist: 18.3.2020, 14 Uhr Über Kaleidoscope & eurocom Translation Services Taking Your Content Global - mit Kaleidoscope spricht Ihr Produkt alle Sprachen! Die Kombination aus jahrzehntelangem Know-how, unseren Softwarelösungen und ausgesuchter marktführender Software unserer Technologiepartner macht das möglich. Gepaart mit dem Full-Service Angebot der eurocom, Österreichs größtem und innovativsten Übersetzungsbüro, bietet Kaleidoscope eine einmalige und unschlagbare Synergie aus Sprache und Technologie! (Ende) Aussender: Kaleidoscope GmbH Ansprechpartner: Arnold Zimmermann Tel.: +43 1 253 5 352 12 E-Mail: arnold@kaleidoscope.at Website: www.kaleidoscope.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191104030

