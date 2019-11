BERLIN (Dow Jones)--Experten haben die Pläne der Bundesregierung zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags für rund 90 Prozent der Bevölkerung bei einer Anhörung zu großen Teilen kritisiert. Bei der Anhörung begrüßten mehrere Sachverständige die Pläne zwar "als Schritt in die richtige Richtung", wie die Bundestags-Pressestelle berichtete. Über weitere Schritte seien die Meinungen aber weit auseinander gegangen. Die Forderungen reichten demnach von einer völligen Abschaffung des Zuschlags bis zur Integration in den Einkommensteuertarif.

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes sprechen "verfassungsrechtliche Gründe dafür, den Solidaritätszuschlag schnellstmöglich komplett abzuschaffen". Die Gefahr, dass der Bund wie im Fall der Kernbrennstoffsteuer zu einer milliardenschweren Steuerrückzahlung verurteilt werde, sei "nicht von der Hand zu weisen", erklärte der Rechnungshof in seiner Stellungnahme für die Anhörung im Finanzausschuss des Parlaments.

Der Bund der Steuerzahler forderte, "den Umfang und den Zeitpunkt der Entlastung noch einmal kritisch zu überprüfen". Soweit die Komplettabschaffung des Solis von der Regierung nicht für alle Bürger und Betriebe gewünscht werde, müssten dafür triftige Gründe aufgezeigt werden. Der Soli solle ab dem Jahr 2020 entfallen, zumindest aber solle der erste Abbauschritt ab dem 1. Januar 2020 greifen. "Ein weiterer Schritt könnte dann 2021 folgen, so dass 2022 der Solidaritätszuschlag für alle Steuerzahler ausläuft."

Der Präsident der Handwerkskammer München, Franz Xaver Peteranderl, unterstützte die Zielrichtung des Gesetzes. Aus Sicht des Handwerks sollte der Soli aber vollständig abgeschafft werden, weil er Investitionen im Handwerk beeinträchtige. Auch der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) forderte die vollständige Abschaffung des Solis für alle ab 2020 und kündigte an, "eine Verfassungsbeschwerde einzureichen, sofern die Teilabschaffung wie im Gesetzesentwurf vorliegend verabschiedet wird".

IMK will am Soli festhalten

Auch der Ex-Finanzrichter Michael Balke mahnte, der "ungleiche Dauer-Solidaritätszuschlag gehört wegen mehrfacher Verfassungswidrigkeit sofort abgeschafft". Professor Frank Hechtner von der Universität Kaiserslautern bezeichnete die Rückführung des Solidaritätszuschlags nach dem vorliegenden Gesetzentwurf hingegen als "noch verfassungsrechtlich haltbar". Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass ein Abbau des Solidaritätszuschlags über einen fiskalisch vertretbaren Zeitraum zu erfolgen habe, betonte er laut Bundestag.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) verlangte, den Zuschlag mittelfristig vollständig abzuschaffen und ihn bei Hochverdienenden dann in den Einkommensteuertarif zu integrieren. Hingegen kritisierte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) den Plan, den Soli abzuschaffen. "Vor dem Hintergrund hoher Finanzierungsbedarfe kann der Bund nicht auf das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag verzichten", erklärte das Institut, das zur gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gehört.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte die von ihm ausgearbeiteten Pläne für die nur teilweise Abschaffung des Solis Ende Oktober bei der ersten Lesung im Bundestag als verfassungsgemäß verteidigt. "Auch jetzt finanzieren wir Aufgaben der deutschen Einheit, das ist mit dem Solidarpakt ja keineswegs beendet", hatte er erklärt.

Nach dem Entwurf des Finanzministers soll der Solidaritätszuschlag von derzeit 5,5 Prozent ab 2021 für 90 Prozent der Steuerzahler wegfallen. Für weitere rund 6,5 Prozent soll er durch eine "Milderungszone" in Teilen entfallen. Scholz will den weitgehenden Wegfall des Soli erreichen, indem er die Freigrenzen deutlich anhebt: Der Soli soll nur noch bei Personen erhoben werden, die bei einer Einzelveranlagung auf 16.956 Euro und bei einer Zusammenveranlagung von Partnern auf 33.912 Euro an Einkommen- oder Lohnsteuer kommen. Bisher liegt diese Grenze bei 972 und 1.944 Euro.

