Mit der Beziehung habe Steve Easterbrook "schlechtes Urteilsvermögen" an den Tag gelegt und gegen Vorschriften der Firma verstossen, begründete McDonald's am Sonntag (Ortszeit) die Entscheidung des Verwaltungsrates.In vielen börsennotierten US-Konzernen gelten strenge Regeln für Affären am Arbeitsplatz, so auch bei McDonald's. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...