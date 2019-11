Die Experten des Umweltbundesamtes (UBA) stellen sechs Szenarien für eine Klima- und Rohstoffwende in Deutschland vor. Die Photovoltaik hat in allen Varianten einen zentralen Stellenwert. Die UBA-Fachleute halten einen verstetigten Ausbau auf mindestens 3,5 Gigawatt im Jahr für notwendig.Das Umweltbundesamt (UBA) hat in seiner neuen RESCUE-Studie untersucht, wie Deutschland bis 2050 Treibhausgasneutralität erreicht und gleichzeitig 70 Prozent weniger Rohstoffe und Ressourcen nutzen kann. Die Studie zeichnet dazu in sechs Szenarien mögliche, im Detail aber noch auszugestaltende Pfade auf. Allen ...

