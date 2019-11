Nigel Farage hält Befürchtungen für unbegründet, seine Brexit-Partei könne die Tories von Boris Johnson bei der Wahl am 12. Dezember wichtige Stimmen kosten.London - Nigel Farage hält Befürchtungen für unbegründet, seine Brexit-Partei könne die Konservativen von Premierminister Boris Johnson bei der Wahl am 12. Dezember wichtige Stimmen kosten. In erster Linie werde er der Labour-Partei schaden, sagte der britische EU-Abgeordnete am Montag im Sender ITV. Brexit-Befürworter seien von den Sozialdemokraten "komplett betrogen" worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...