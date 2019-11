Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.11.2019 Kursziel: 19,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck Q3-Preview: Stabilisierung sollte Erfüllung des Ergebnisziels visibel machen ??" Vertriebskooperation liefert neue Umsatzperspektiven Schweizer wird am 07. November seine Q3-Zahlen vorlegen. Zwar erwarten wir sowohl für den Umsatz als auch das Ergebnis eine rückläufige Entwicklung, letzteres dürfte neben dem derzeit schwierigeren Marktumfeld aber auch dem fortgeschrittenen Ramp-Up in China geschuldet sein. Gegenüber Q2 2019 sollte Schweizer hingegen solide abgeschnitten haben. Des Weiteren gab das Unternehmen am Dienstag eine Distributionsvereinbarung mit einem nordamerikanischen Elektronikhändler bekannt. Q3 dürfte weder spürbare Erholung noch drastische Verschlechterung zeigen: Im Vergleich zum noch guten Vorjahresquartal rechnen wir für Q3 2019 mit einem Umsatzrückgang i.H.v. ca. 5% auf rund 31 Mio. Euro sowie einem signifikant rückläufigen EBITDA von 1,2 Mio. Euro (Vj.: 2,8 Mio. Euro). Zwar dürften die Effekte des Kostensenkungsprogramms im zweiten Halbjahr nun stärker zum Tragen kommen, doch werden diese u.E. kurzfristig durch die Ramp-Up-Kosten in China aufgezehrt. Allerdings dürfte die Performance gegenüber dem besser vergleichbaren Vorquartal (Q2 2019: Umsatz 31,1 Mio. Euro; EBITDA 1,1 Mio. Euro) solide ausgefallen sein. Hierfür spricht beispielsweise auch, dass sich nach Angaben des VDA die inländische PKW-Produktion im August (+1% yoy) und September (+4%) zuletzt wieder stabilisiert und so u.E. insgesamt zu einer Aufhellung des Automotive-Sentiments beigetragen hat. Auf Sicht von 9M schlägt allerdings noch immer ein Produktionsrückgang i.H.v. 9% zu Buche. Vertriebskooperation zur Stärkung der Kundenbasis in Nordamerika: Durch eine jüngst gemeldete Vereinbarung mit dem kanadischen Elektronik-Handelsspezialisten Neutronics Solutions wird Schweizer fortan eine deutlich breitere Kundenbasis im nordamerikanischen Markt adressieren. Nach Angaben Schweizers beliefert Neutronics namhafte Abnehmer hochwertiger Elektronikkomponenten in den Bereichen Industrie- und Fahrzeugelektronik. Darüber hinaus geht das Unternehmen durch die stärkere Präsenz im US-Markt sowie die disruptive Embedding-Technologie davon aus, perspektivisch auch beträchtliche Umsatzpotenziale im dortigen Luftfahrtgeschäft realisieren zu können. Schweizer selbst bezeichnet die getroffene Handelsvereinbarung als Markteintritt in den USA. Zwar weist das Unternehmen in der Region Nordamerika bereits Umsatzanteile von ca. 8% p.a. aus, doch werden diese bislang in erster Linie mit den dort ansässigen europäischen Tier 1-Zulieferern aus dem Automobilsektor erzielt. Obwohl konkrete Erfolge der Vertriebskooperation noch wenig visibel und damit die unmittelbaren Effekte nur schwer quantifizierbar sind, sehen wir in diesem Schritt einen weiteren wenngleich kleinen Beitrag zum Erreichen des angestrebten Umsatzziels von mehr als 400 Mio. Euro in 2025. Fazit: Wir rechnen kurzfristig nicht mit wesentlichen operativen Verbesserungen, jedoch zeichnet sich u.E. für Q3 immerhin eine Stabilisierung der Entwicklung Schweizers ab. Zugleich arbeitet das Unternehmen durch gezielte strategische Maßnahmen weiter am globalen Durchbruch der Embedding-Technologie. Wir sehen den mittelfristig angelegten Investment Case damit als voll intakt an und bestätigen das Rating „Kaufen" sowie das Kursziel von 19,00 Euro.  