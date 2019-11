Die UBM hat ihre Anleihe, für die die Zeichnungsfrist heute startete, aufgrund der starken Nachfrage, schon plaztiert. Bereits am ersten Tag der Bar-Zeichnungsfrist wurde das Maximalvolumen von 120 Mio. der 2,750% UBM-Anleihe 2019 (ISIN AT0000A2AX04) erreicht, teilt das Unternehmen mit. Die Bar-Zeichnung startete am 4. November 2019 um 10.30 Uhr und um 12.00 Uhr wurden die Bücher schon wieder geschlossen. Im Vorfeld wurden Inhaber der UBM-Anleihe 2015-2020 eingeladen, die bestehenden Anleihen in die neue sechsjährige UBM-Anleihe 2019 umzutauschen. Dieses Angebot wurde von rund einem Drittel der Inhaber der alten UBM-Anleihe 2015-2020 angenommen (entspricht einem Gesamtnennbetrag von EUR 25,16 Mio.). "Wir freuen uns über den großen Erfolg dieser Emission und das ...

