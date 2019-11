Die Covestro-Aktie rutschte in der vergangenen Woche zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen deutlich unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück. Im Tief sank der Kurs bis zum 31. Oktober auf 42,44 Euro ab. Auf diesem Niveau übernahmen die Käufer wieder die Führung. Sie ließen die Aktie einen schnellen Wiederanstieg über den EMA50 vollziehen, sodass der Kurs bis zum Freitag auf 45,53 Euro anzusteigen vermochte. Am Montag wurde die Rallye weiter fortgesetzt. Die Aktie stieg in der Spitze bis auf 46,23 ... (Dr. Bernd Heim)

