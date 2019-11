Steigende Energieaktien führen die Rallye am Montag an - Finanzaktien profitieren von zunehmenden US Anleiherenditen - Defensivsektoren erleiden Verluste - Die Wall Street startete am Montag positiv in den Handel und die gute Stimmung ließ die Kurse auf neue Rekordhochs steigen. Aktuell beträgt der Gewinn des Dow Jones Industrial Average 0,5 %, ...

