DALLAS, TX / ACCESSWIRE / 4. November 2019 / Trintech, ein international führender Anbieter von Record-to-Report-(R2R)-Softwarelösungen für Finanzabteilungen, und das globale Beratungsunternehmen Protiviti haben heute die Gründung einer strategischen Allianz bekannt gegeben. Ziel dieser Allianz ist es, Finanzlösungen zu entwickeln, die Mitarbeiter in den Abteilungen für Finanz- und Rechnungswesen (F&A) in die Lage versetzen, Finanzdaten in Echtzeit an Führungskräfte zu übermitteln und so zum strategischen Wert eines Unternehmens beizutragen.

Unsere strategische Allianz mit Trintech untermauert unsere ganzheitliche Sichtweise, wenn es darum geht, Menschen, Prozesse und Technologien im Sinne einer Kosten- und Risikominimierung im Finanz- und Rechnungswesen aufeinander abzustimmen und gleichzeitig die Effizienz und Genauigkeit der Finanzberichterstattung zu steigern, erklärt Chris Wright, Geschäftsführer von Protiviti und ein international führender Experte auf dem Gebiet der Betriebsprozessoptimierung.

Dank dieser strategischen Allianz sind Trintech und Protiviti in der Lage, Experten für Finanz- und Rechnungswesen (F&A) mit effektiven Finanzprozess- und Technologielösungen bereitzustellen, die für eine optimale Effizienzsteigerung, Sichtbarkeit, Führung und Steuerung im gesamten Record-to-Report-Prozess sorgen. Durch die Verbesserung und Automatisierung der betrieblichen Finanzprozesse helfen Trintech und Protiviti den CFO-Organisationen bei der Kosten- und Risikominimierung und ermöglichen ihnen die Freisetzung wertvoller Ressourcen, um ihre Zeit und Energie anderen betriebskritischen Initiativen zuwenden zu können.

Wir sind zuversichtlich, dass Organisationen, denen die Digitalisierung ihrer Finanzprozesse ein Anliegen ist, von der strategischen Bündelung der von Trintech entwickelten Finanzlösungen und Protivitis Know-how auf dem Gebiet der Vereinfachung und Automatisierung von Betriebsprozessen enorm profitieren werden, erklärt Russ Hubbard, der bei Trintech als Chief Revenue Officer verantwortlich zeichnet. Unser gemeinsames Ziel ist es, führenden Unternehmen nicht nur bei der Bewältigung der Herausforderungen in Zusammenhang mit ihrer Finanzbuchhaltung unter die Arme zu greifen, sondern auch bei der rascheren Transformation ihrer Finanzprozesse zu helfen, damit sie so früh wie möglich von allen Vorteilen einer einfachen, agilen und effizienten Betriebsführung profitieren können.

Bei Interesse an näheren Informationen empfehlen wir Ihnen, sich für unser einstündiges Webinar am 12. November 2019 um 10 Uhr vormittags CST einzutragen. In diesem Webinar werden Ihnen Protivitis Finanztransformationsexperten Ken Thomas, Neil Koenck und Kathie Topel einen Einblick in die Methodik der Transformation von Record to Report-Prozessen vermitteln, die einen intelligenten Arbeitsplatz schaffen und die Arbeitsweise der Menschen nachhaltig verändern wird. Syril Mathai wird den Webinar-Teilnehmern außerdem erläutern, wie Trintechs Lösungen durch Automatisierung zur Prozessoptimierung beitragen können und während der Prozessumsetzung verwertbare Daten und Informationen liefern.

Über Protiviti

Protiviti (www.protiviti.com) bietet als globales Beratungsunternehmen profunde Fachkenntnisse, objektive Informationen, einen maßgeschneiderten Ansatz sowie eine vorbildliche Art der Zusammenarbeit, die es Marktführern erlauben, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Über ein Netzwerk von mehr als 85 Niederlassungen in über 25 Ländern unterstützen Protiviti und seine unabhängigen Mitgliedsfirmen ihre Kunden mit Beratungslösungen in den Bereichen Finanzwesen, Technologie, Betriebsführung, Datenerfassung, Analyse, Unternehmensführung, Risikobewertung und interne Revision.

Protiviti wurde im Jahr 2019 in die Fortune 100 Best Companies to Work For-Liste (Liste der besten Fortune 100-Arbeitgeber) aufgenommen und durfte bereits über 60 Prozent aller Fortune 1000-Unternehmen und 35 Prozent aller Fortune Global 500-Gesellschaften betreuen. Die Firma arbeitet auch mit kleineren Jungunternehmen, die sich auf den Börsengang vorbereiten, sowie mit Regierungsbehörden zusammen. Protiviti ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Firma Robert Half (NYSE: RHI). Die im Jahr 1948 gegründete Firma Robert Half ist im S&P 500-Index vertreten.

Über Trintech

Trintech Inc., ein Vorreiter auf dem Gebiet der sogenannten Financial Corporate Performance Management-Software (FCPM), entwickelt unter Einsatz unübertroffener technischer und finanztechnischer Methoden innovative, cloudbasierte Softwarelösungen, mit denen eine hochwertige Finanzbuchhaltung sichergestellt werden kann. Vom Abgleich hoher Transaktionsvolumina und einem effizienten Finanzabgleich im täglichen Betrieb, über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabgleichen sowie zwischenbetrieblichen Vergleichen von Bestandskonten, Journaleinträgen, treuhänderischer Buchhaltung und Berichterstattung sowie Analyse von Bankgebühren, bis hin zu Betriebsführung, Risikomanagement und Compliance - mit Trintechs Produktpalette von Finanzlösungen wie z.B. die Cadency-Plattform, die Adra-Suite sowie gezielten Instrumenten, ReconNET, T-Recs, und UPCS, werden sämtliche Aspekte der Finanzbuchhaltung abgedeckt. Mehr als 3.500 Kunden weltweit - darunter auch die meisten der Fortune-100-Unternehmen - nutzen die cloudbasierte Software des Unternehmens, um die Effizienz, die Zuverlässigkeit und die strategische Aussagekraft ihres Rechnungswesens kontinuierlich zu optimieren.

Von seinem Hauptsitz in Dallas (Texas) aus betreibt Trintech Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Australien, Singapur, Frankreich, Irland sowie in den Niederlanden und den Nordischen Ländern und verfügt über strategische Partner in Südafrika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Wenn Sie mehr über Trintech erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.trintech.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

