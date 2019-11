Bonn (ots) - Im aktuellen DeutschlandTrend zeigen sich mehr als zwei Drittel der Deutschen unzufrieden mit der Regierungsarbeit. Der CDU-Politiker Friedrich Merz nennt sie "einfach grottenschlecht". Die Große Koalition in Berlin steht weiterhin im Kreuzfeuer der Kritik. Obwohl ihr die Bertelsmann Stiftung in einer aktuellen Studie attestiert, dass bereits über sechzig Prozent der Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt oder maßgeblich in Angriff genommen wurden, gilt sie bei ihren Kritikern vor allem als unproduktiv, träge und unbeweglich. Und während die Entscheidung um den Dauerstreitfall "Grundrente" erneut vertagt wurde, scheinen parteiinterne Machtkämpfe den Fortbestand des Regierungsbündnisses aus SPD und CDU/CSU immer weiter zu bedrohen.Ist die Große Koalition am Ende? Wie wahrscheinlich ist es, dass SPD oder CDU das Bündnis frühzeitig verlassen? Wie arbeitsfähig ist die Regierung noch? Findet sie Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit?Alexander Kähler diskutiert u.a. mit:- Liane Bednarz, Publizistin- Katharina Hamberger, freie Journalistin Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4429002