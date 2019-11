Die Vorstandsvorsitzende der Huazhu Hotels, Jenny Zhang, über ihre Pläne nach dem Kauf der Steigenberger-Mutter Deutsche Hospitality und die Bedeutung neuer Technik wie Roboter im Zimmerservice.

Jenny Zhang ist seit 2015 Vorstandsvorsitzende der Huazhu Group. Der 2005 gegründeten Konzern ist an der NASDAQ in New York notiert. Die mit weltweit gut 5200 Hotels neuntgrößte Übernachtungsgruppe betreibt in China die Marken Ibis, Novotel oder Mercure des französischen Accor-Konzerns, an dem die Gruppe knapp 30 Prozent hält. Am Montag war bekannt geworden, dass der ägyptische Tourismus-Unternehmer Hamed El-Chiaty ("Iberotel", "Sol y Mar") die Steigenberger-Dachgesellschaft Deutsche Hospitality an Huazhu verkauft.

WirtschaftsWoche: Frau Zhang, Huazhu wächst seit Jahren rasant, hat aber bislang vor allem in Asien zugelegt. Warum wagen Sie mit dem Kauf der Deutschen Hospitality gerade jetzt den Sprung nach Europa?Wir wollten schon bei unserer Gründung ein globales Hotelnetz aufbauen. Und nun ergab sich eine fast einmalige Gelegenheit, als die Deutsche Hospitality zu haben war. Das Unternehmen eröffnet uns den europäischen und den besonders lukrativen deutschen Markt. Wir kommen nun zudem ins Luxussegment, wo wir bislang nicht aktiv waren. In dem Bereich gehört Steigenberger zu den Besten.

Das klingt, als wäre der Deal nicht Teil einer langfristigen Strategie, sondern eher eine Gelegenheit.Als 14 Jahre junges Unternehmen haben wir leider keine 20-Jahrespläne (lacht). Wir sind sehr wachstums- und innovationsgetrieben. Darum schauen wir, welche Marken wir in welchem Segment und in welchem Markt brauchen. Dabei haben wir uns viele Unternehmen angesehen und Deutsche Hospitality war die beste Marke.

Warum müssen Sie ins Luxussegment? Hier ist der Einstieg besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...