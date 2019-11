Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Bereits am ersten Tag der Bar-Zeichnungsfrist wurde das Maximalvolumen von EUR 120 Mio. der 2,750% UBM-Anleihe 2019 (ISIN AT0000A2AX04/ WKN A2R9CX) erfolgreich platziert, so die UBM Development AG (ISIN AT0000815402/ WKN 852735) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...