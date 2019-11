FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist sehr fest in die neue Woche gestartet. Entspannungssignale im US-chinesischen Handelskonflikt sorgten für Kauflaune auf breiter Front. Hinzu kamen Signale einer konjunkturellen Stabilisierung in Europa: Die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone wurden leicht nach oben revidiert, liegen aber gleichwohl noch im Kontraktion anzeigenden Bereich. Die Anleger setzen aber auf bessere Zeiten. Der DAX gewann 1,4 Prozent auf 13.136 Punkte.

Autosektor könnte um US-Strafzölle herumkommen

Gefragt waren Autotitel. Die USA scheinen die angedrohten Zölle gegen europäische Autohersteller verwerfen zu wollen: "Wir haben sehr gute Gespräche geführt mit unseren europäischen, japanischen und südkoreanischen Freunden", sagte US-Handelsminister Wilbur Ross dem Fernsehsender Bloomberg. Sollten die Autobauer weiteren Direktinvestitionen in den USA zustimmen, würden sich die Strafzölle erledigen.

Daimler zogen um 0,9 Prozent an, BMW um 3,1 Prozent und VW um 2,9 Prozent. Continental stiegen um 3,9 und Leoni um 10,4 Prozent. Die Aktie der VW-LKW-Tochter Traton gewann nach der Vorlage von Geschäftszahlen 3 Prozent. Wie Evercore anmerkte, hat sich innerhalb von Traton Scania eindrucksvoll mit einer operativen Marge von 11,5 Prozent entwickelt, während MAN sehr schlecht mit gerade 1,3 Prozent abgeschnitten habe.

Siemens Healthineers legten nach der Geschäftszahlenvorlage 9,5 Prozent zu. Das Ergebnis hat die Prognosen übertroffen. Die Berenberg-Analysten sprachen von starken Ergebnissen, die weitgehend den Marktschätzungen entsprächen. Erfreulich falle aber der Ausblick auf 2020 aus. "Was zählt ist die konjunkturunabhängige Stabilität der Erträge", meinte ein Händler am Morgen zu den Zahlen und zur Dividendenerhöhung.

Gewinnmitnahmen bei Deutsche Börse

Tagesverlierer im DAX waren Deutsche Börse mit Abgaben von 1,9 Prozent. Nach den Quartalszahlen und der in der Zwischenzeit erreichten hohen Bewertung der Aktie ist die Luft erst einmal raus aus dem Papier. Nach Zahlen gewannen Telefonica Deutschland 1,8 Prozent. Die Citigroup sieht Telefonica Deutschland auf einem guten Weg, die Prognose zu erfüllen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 84,8 (Vortag: 65,9) Millionen Aktien im Wert von rund 4,16 (Vortag: 2,19) Milliarden Euro. Es gab 26 Kursgewinner und vier -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.136,28 +1,35% +24,41% DAX-Future 13.127,00 +1,39% +24,28% XDAX 13.134,06 +1,22% +24,13% MDAX 26.913,33 +1,38% +24,67% TecDAX 2.884,26 +1,92% +17,72% SDAX 11.721,55 +1,46% +23,27% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,97 -61 ===

November 04, 2019

