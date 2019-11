Mit dem geplanten Börsengang des weltgrößten Ölförderers Saudi Aramco werden weltweit eine Menge Aktien eines Unternehmens verteilt, das ebenso wie sein Eigner umstritten ist. Was Anlageprofis aus der Zwickmühle machen.

Es geht um gewaltige Mengen - Öl und Geld. Und es geht langfristig um weit mehr - eine Neuordnung der geopolitischen Situation im Nahen Osten, wenn sich erneuerbare Energien durchsetzen sollten und Industrieländer nicht mehr von Ölexporten aus Saudi-Arabien abhängig sein sollten. Bevor es so weit ist, will Saudi-Arabien an der Börse rund zwei Prozent seines Staatskonzerns Saudi Aramco weltweit an Investoren verkaufen. Je nach Börsenpreis wird das Königreich damit zwischen 24 oder sogar 40 Milliarden Dollar einnehmen. Die Investmentbanken liegen in der Bewertung des Gesamt-Börsenwerts des Unternehmens sehr weit auseinander. Manche taxieren es auf 1,2 Billionen Dollar, für andere könnten es sogar zwei Billionen werden.

Zwei Billionen sind auch die Größenordnung, die der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman als Bewertung anstrebt.

Saudi Aramco fördert täglich 10 Millionen Barrel Öl oder rund elf Prozent der weltweiten Fördermenge. Anders als die Konkurrenten versuchen die Araber gar nicht erst in den Markt mit erneuerbarer Energie einzusteigen - sie setzen darauf, dass Öl weiterhin gebraucht wird. Auf diesem Markt sind sie der profitabelste Förderer, bei dem die Förderung nur etwa ein Drittel dessen kostet, was Konkurrenten aufwenden müssen. Da die Wirtschaft noch Jahre vom Öl abhängig sein wird, kann das Unternehmen gut verdienen und sich möglicherweise danach noch zum Gewinner der Konsolidierung entwickeln.

