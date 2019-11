DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan und Russland waren die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:10 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.665,21 +1,14% +22,12% Stoxx50 3.315,36 +0,95% +20,12% DAX 13.136,28 +1,35% +24,41% FTSE 7.365,32 +0,86% +8,54% CAC 5.824,30 +1,08% +23,12% DJIA 27.450,31 +0,38% +17,67% S&P-500 3.079,46 +0,41% +22,84% Nasdaq-Comp. 8.425,88 +0,47% +26,99% Nasdaq-100 8.202,37 +0,50% +29,58% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171 -58

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,15 56,20 +1,7% 0,95 +18,1% Brent/ICE 62,64 61,69 +1,5% 0,95 +13,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.508,39 1.514,44 -0,4% -6,05 +17,6% Silber (Spot) 18,03 18,12 -0,5% -0,09 +16,3% Platin (Spot) 934,50 947,50 -1,4% -13,00 +17,3% Kupfer-Future 2,66 2,65 +0,4% +0,01 +0,7%

Die Hoffnung auf ein Wiederanziehen des Wirtschaftswachstums nach Beendigung des Handelsstreits gibt den Ölpreisen Auftrieb. Daneben stützt die Erwartung des Börsengangs der saudi-arabischen Aramco. Der staatliche Ölkonzern des Königreiches hat von den Finanz- und Regulierungsbehörden des Golfstaates die nötige Zulassung erhalten. Der weltweit größte Börsengang hatte sich immer wieder verzögert.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Die Hoffnungen auf eine weitere Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgen für eine neuerliche Rekordjagd an der Wall Street. Laut US-Handelsminister Wilbur Ross machen die Verhandlungspartner "gute Fortschritte" bei der Aushandlung eines Teilabkommens. Die Vergabe von Lizenzen an US-Unternehmen, die Geschäfte mit dem umstrittenen chinesischen Telekomausrüster Huawei machen wollen, werde in Kürze erfolgen, sagte Ross am Wochenende. Für leichte Enttäuschung sorgen allerdings die Auftragseingänge der US-Industrie für September, die etwas stärker als erwartet zurückkingen. Daneben dominiert die Bilanzsaison. Unter anderem hat vor der Startglocke Under Armour über den Verlauf des dritten Quartals berichtet und dabei die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Under Armour steht überdies im Visier von US-Justizministerium und -Börsenaufsicht wegen mutmaßlicher Bilanzierungsunregelmäßigkeiten. Die Aktie bricht um 15,4 Prozent ein. Auch der Tabakkonzern Philip Morris hat aufgrund einer Sonderbelastung seine Jahresprognose gesenkt. Nach anfänglichen Verlusten legt die Aktie nun um 1,1 Prozent zu. Sprint (-1,1 Prozent) ist im zweiten Geschäftsquartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht und hat dabei schlechter abgeschnitten als erwartet. Für McDonald's geht es um 2,8 Prozent abwärts. Die Schnellrestaurantkette hat ihren CEO Steve Easterbrook wegen seiner Beziehung zu einer Mitarbeiterin entlassen. Wright Medical springen um 31,2 Prozent nach oben. Das Medizintechnikunternehmen hat der Übernahme durch Stryker zugestimmt. Stryker geben um 4,1 Prozent nach.

Staatsanleihen werden mit dem nachlassenden Sicherheitsbedürfnis derweil gemieden. Sinkende Notierungen lassen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 7,6 Basispunkte auf 1,79 Prozent steigen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q, Saskatoon

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Entspannungssignale im US-chinesischen Handelskonflikt haben am Montag an den europäischen Aktienmärkten auf breiter Front die Kauflust befeuert. Hinzu kamen Signale einer konjunkturellen Stabilisierung in Europa: Die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone wurden leicht nach oben revidiert, liegen aber gleichwohl noch im Kontraktion anzeigenden Bereich. Der Stoxx-Autoindex stieg um 2,8 Prozent. Die USA scheinen die angedrohten Zölle gegen europäische Autohersteller verwerfen zu wollen: US-Handelsminister Wilbur Ross sagte, sollten die Autobauer weiteren Direktinvestitionen in den USA zustimmen, würden sich die Strafzölle erledigen. Die Aktie der VW-LKW-Tochter Traton gewann nach der Vorlage von Geschäftszahlen 3 Prozent. Gefragt waren die als konjunkturabhängig geltenden Rohstoffaktien mit einem Index-Plus von 3,1 Prozent sowie Öl- und Gasaktien mit plus 2 Prozent. Der Banken-Index zog um 2 Prozent an. Defensive Sektoren wurden von den Investoren dagegen eher gemieden. Siemens Healthineers gewannen nach der Geschäftszahlenvorlage 9,5 Prozent. Das Ergebnis hatte die Prognosen übertroffen. Die Analysten von Berenberg lobten vor allem den Ausblick auf 2020. Sehr gut kamen auch die Zahlen von Ryanair (+8,2 Prozent) an. Um 4,5 Prozent abwärts ging es in Amsterdam für PostNL. Die Niederländer haben überraschend ihre Umsatzprognosen nicht erfüllt. Im Rahmen der Erwartungen ist der operative Gewinn von Telefonica Deutschland (+1,8 Prozent) ausgefallen. Die Prognose bestätigte das TecDAX-Unternehmen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:34 Fr, 17:13 % YTD EUR/USD 1,1145 -0,18% 1,1155 1,1164 -2,8% EUR/JPY 121,00 +0,13% 120,89 120,75 -3,8% EUR/CHF 1,0999 -0,06% 1,1014 1,1010 -2,3% EUR/GBP 0,8635 +0,02% 0,8623 0,8628 -4,1% USD/JPY 108,57 +0,31% 108,37 108,15 -1,0% GBP/USD 1,2907 -0,22% 1,2935 1,2940 +1,1% USD/CNH (Offshore) 7,0298 -0,10% 7,0294 7,0382 +2,3% Bitcoin BTC/USD 9.304,76 +1,07% 9.169,76 9.111,76 +150,2%

Am Devisenmarkt macht der Dollar vor allem zu dem als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebten Yen Boden gut, was Beobachter mit der wieder gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger erklären. Die Analysten von RBC raten Anlegern zum Kauf des Dollar gegen Yen und trauen der US-Währung einen Anstieg auf bis zu 110,50 Yen zu.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zu Wochenbeginn auf breiter Front mit Aufschlägen gezeigt. Nach oben gezogen wurden sie von Hoffnungen auf den baldigen Abschluss eines Teilabkommens im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Hinzu kamen gute Vorgaben von der Wall Street, wo der Nasdaq- und der S&P 500-Index am Freitag nach deutlich besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten neue Rekordstände verzeichnet hatten. Unterdessen haben die südostasiatischen Länder am Wochenende vereinbart, mit China zusammenzuarbeiten, um die Stabilität in der Region zu gewährleisten. Zudem soll im kommenden Jahr ein Freihandelsabkommen von 16 Ländern unterzeichnet werden. Die Verhandlungen über eine Umfassende Regionale Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) seien weitestgehend abgeschlossen, die noch offenen Punkte sollten bis Februar geklärt sein, heißt es in einem Erklärungsentwurf des Gipfeltreffens der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean) vom Sonntag in Bangkok. Die Börse in Sydney hinkte derweil den anderen Märkten der Region hinterher. Gedrückt wurde der S&P/ASX 200 vom Bankensektor, der um 0,8 Prozent aufgrund der vorgelegten schwachen Geschäftszahlen von Westpac nachgab. Die älteste Bank unter Australiens Großbanken hatte eine Kapitalerhöhung um 2,5 Milliarden australische Dollar angekündigt. Zudem wurde die Dividende gestutzt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Ufo kündigt Streiks bei Lufthansa für Donnerstag und Freitag an

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat einen zweitägigen Warnstreik bei der Deutschen Lufthansa angekündigt: Von Donnerstag, 0 Uhr, bis Freitag um 24 Uhr legen die Flugbegleiter für insgesamt 48 Stunden ihre Arbeit nieder, teilte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) mit. Von den Streiks sind alle Lufthansa-Flüge betroffen, die in dieser Zeit in und aus Deutschlands starten. Weitere Ankündigungen seien jederzeit möglich.

Philip Morris schließt Zigarettenwerk in Berlin

Der Tabakkonzern Philip Morris stellt per 1. Januar 2020 die Fertigung am Standort Berlin ein. Von der Maßnahme sind nach Angaben des vor allem für die Marke Marlboro bekannten Unternehmens rund 950 Mitarbeiter betroffen. Laut Homepage beschäftigt die Philip Morris GmbH in Deutschland etwa 2.100 Mitarbeiter. Die Einstellung der Produktion führe zu einer Vorsteuerbelastung von rund 355 Millionen US-Dollar. Sie werde zum größten Teil im vierten Quartal verbucht.

Deutsche Thomas Cook bereitet Einstellung des Geschäftsbetriebs vor

Die deutsche Tochter des kollabierten britischen Reisekonzerns Thomas Cook steht vor dem Aus. Wie das Unternehmen gemeinsam mit den Insolvenzverwaltern mitteilte, liegt im laufenden Investorenprozess für die deutsche Thomas-Cook-Gruppe als Ganzes oder für das Veranstaltergeschäft der Thomas Cook Touristik GmbH bislang kein belastbares Angebot vor. Aus rechtlichen Gründen müsse nun die Einstellung des Geschäftsbetriebs zum 1. Dezember vorbereitet werden. Für einzelne Teile des Unternehmens wurden Abnehmer gefunden.

Alstria Office mit geringerem FFO - Prognose bestätigt

November 04, 2019 12:12 ET (17:12 GMT)

Das Immobilienunternehmen Alstria Office Reit-AG hat in den ersten neun Monaten 2019 zwar operativ weniger Gewinn gemacht, das Ergebnis unter dem Strich dank höherer Bewertung des Portfolios aber deutlich gesteigert. Die Hamburger halten an ihrer Jahresprognose fest.

Bund will Verkauf von Vossloh-Loks an Chinesen verbieten - Agentur

Der Verkauf des Lokomotiven-Geschäfts von Vossloh an den chinesischen Zugkonzern CRRC könnte scheitern. Das Bundeswirtschaftsministerium prüfe ein Veto gegen die Veräußerung, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf Insider. Das Ministerium erwäge, den Verkauf nach dem Außenwirtschaftsgesetz zu verbieten.

Sprint verliert Vertragskunden und schreibt erneut Verlust

Sprint tut sich schwer im Kampf um Kunden. Die Nummer 4 in der US-Mobilfunkbranche verlor in ihrem zweiten Geschäftsquartal 91.000 ihrer lukrativen Vertragskunden. Einige Analysten hatten schlimmeres befürchtet. Die Beobachter von Wells Fargo gingen gar von einer Einbuße von netto 160.000 Vertragskunden aus. Unter dem Strich stand bei Sprint, deren geplante Fusion mit T-Mobile US schleppender vorankommt als geplant, wie bereits im Auftaktquartal ein Verlust.

Under Armour senkt Prognose - Aktie fällt

Die Aktien von Under Armour sind 2am Montag vorbörslich unter Druck geraten, nachdem der US-Sportartikelhersteller die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gekappt hat. Zudem war über das Wochenende bekannt geworden, dass die US-Behörden die Buchführung des Unternehmens aus Baltimore in Bezug auf mögliche illegale Praktiken unter die Lupe nehmen.

Milliardenfusion in der Medizinproduktebranche

Die niederländische Wright Medical Group NV geht in US-Besitz über. Das orthopädische Fachunternehmen hat nach eigenen Angaben der Übernahme durch Stryker zugestimmt. Der Kaufpreis je Aktie betrage 30,75 US-Dollar. In Summe liege der Unternehmenswert bei etwa 4,0 Milliarden US-Dollar. Inklusive ausstehender Wandelschuldverschreibungen liege der Wert bei etwa 5,4 Milliarden Dollar.

