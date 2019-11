Großaktionär Kretinsky kann bald einen Vertreter in das Kontrollgremium des Handelskonzerns entsenden: Denn dort wird nun ein Platz frei.

Die Tür zum Metro-Aufsichtsrat könnte sich bald für einen ersten Vertreter des Großaktionärs Daniel Kretinsky öffnen. Denn in dem Kontrollgremium des Düsseldorfer Handelsriesen wird ein Platz frei: Der Vertreter des bisherigen Großaktionärs Haniel, Florian Funck, will sich aus dem Metro-Aufsichtsrat zurückziehen, wie ein Haniel-Sprecher am Montag auf Anfrage bestätigte.

Denn Haniel wird ab Mittwoch nur noch mit rund 2,7 Prozent an Metro beteiligt sein. "Das ist eine ...

