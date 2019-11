Die Vereinten Nationen haben von der US-Regierung eine Benachrichtigung über den offiziellen Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Klimaabkommen von Paris erhalten. Das bestätigte ein UN-Sprecher in New York am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Eine offizielle Stellungnahme gab es zunächst nicht.

Zuvor hatte die US-Regierung offiziell ihren Ausstieg aus dem Klimaabkommen verkündet. Das Gesuch kommt mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die USA aus dem Vertrag herauszulösen. Das Pariser Klimaabkommen trat vor genau drei Jahren am 4. November in Kraft. Bevor ein Staat kündigen durfte, musste es erst drei Jahre wirksam sein.

Besiegelt sein wird der Ausstieg der USA wiederum in einem Jahr - und damit erst nach der nächsten US-Präsidentenwahl am 3. November 2020./scb/DP/zb

