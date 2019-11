Derzeit werden geschnittene Käse- und Fleischwaren in Deutschland meistens in Thermoform-Verpackungen verpackt. In den Niederlanden überwiegen in den Supermärkten schon seit Jahren wiederverschließbare Flowpack-Verpackungen. Große Ketten wie Albert Heijn, Aldi und Jumbo unterstützen das bewährte Konzept.Seit 1998 produzieren die Maschinen von Omori wiederverschließbare Verpackungen für geschnittene Käse- und Fleischwaren. Bei dem von Omori entwickelten Verpackungskonzept Selo-Pack kommt eine Versiegelungstechnologie zum Einsatz, die selbst bei hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten luftdicht ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...