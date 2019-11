Wer Komponenten der Prozessleittechnik nutzt, um Anlagen abzusichern, der muss diese Geräte regelmäßig prüfen. Denn nur so lassen sich gefährliche Fehler erkennen, die zum Versagen einer PLT-Sicherheitseinrichtung führen könnten. Bis heute sind in der Chemie überwiegend Prüfintervalle von einem Jahr gängige Praxis. Dabei wünschen sich besonders Betreiber von Konti-Anlagen deutlich längere Prüfintervalle, die den Revisionszyklen der Gesamtanlage entsprechen: fünf, acht oder noch mehr Jahre. Neben der Produktivität und Verfügbarkeit einer Anlage, die durch die Prüfung von Sicherheitseinrichtungen beeinträchtigt wird, geht es schließlich auch um die Kosten der Prüfungen an sich.

Dass Prüfungen von PLT-Sicherheitseinrichtungen in den Unternehmen unterschiedlich gehandhabt werden, hat verschiedene Gründe. "Unterm Strich kann man sagen, dass Betreiber, die häufig prüfen, manchmal mit weniger Prüftiefe arbeiten als die, die ihre Einrichtungen in größeren Abständen prüfen", berichtet Dirk Hablawetz, BASF, Leiter des Namur-Arbeitskreises 4.5 "Funktionale Sicherheit". Hablawetz bewertet die Situation so: "Das ist nicht falsch, jedes Prüfungsvorgehen hat seine Vor- und Nachteile und muss zur Anlage und den eingesetzten Geräten passen. Aber das Ziel ist immer, funktionshemmende Fehler aufzudecken."

Mit dem Namur-Arbeitsblatt NA 106 wurden die bislang in der Praxis genutzten Prüfstrategien "Durchgängige Prüfung" und "Teilsystembasierte Prüfung" um eine dritte Variante - die "Flexible Prüfung" - erweitert. Letztere soll dazu dienen, Anlagen möglichst lange und ohne Unterbrechung aufgrund von Prüfungen der PLT-Sicherheitseinrichtungen betreiben zu können. "Die Verlängerung eines ununterbrochenen Anlagenbetriebes stand bei der Gestaltung der NA 106 ganz oben auf der Agenda. Ich denke, dies ist uns gelungen", ist Hablawetz überzeugt. Im September 2018 veröffentlicht, nennt das Arbeitsblatt detailliert Vorgehensweisen, enthält Prüfpläne und beschreibt die Methodik, mit der die flexible Prüfung von Feldgeräten in PLT-Sicherheitseinrichtungen realisiert werden kann. Dabei richten sich die Prüfungen vor allem auf das Auffinden systematischer Fehler.

Systematische Fehler sind in der Praxis bedeutender als zufällige

Mit der Forderung der IEC-Norm 61511 nach einem rechnerischen SIL-Nachweis wurde in den vergangenen Jahren vor allem eine andere Fehlerart betont, die bei der wiederkehrenden Prüfung ebenfalls gefunden werden soll: die zufälligen Gerätefehler. Häufig wurde darüber vergessen, dass die Ursachen für das Versagen von Sicherheitseinrichtungen meist von anderen Faktoren wie Prozesseinflüssen oder menschlichen Fehlern herrühren - man spricht hier von systematischen Fehlern. Diese werden bei den rechnerischen SIL-Nachweisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...