Die aktuell längste Serie: Fresenius mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 13.25%) - die längste Serie dieses Jahr: Nordex 14 Tage (Performance: 25.09%). Tagesgewinner war am Montag Leoni mit 10,43% auf 12,02 (129% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,39%) vor GFT Technologies mit 9,60% auf 8,68 (465% Vol.; 1W 9,73%) und ADVA Optical Networking mit 7,25% auf 6,95 (177% Vol.; 1W 6,11%). Die Tagesverlierer: bet-at-home.com mit -4,35% auf 46,64 (293% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,68%), HelloFresh mit -2,94% auf 15,18 (361% Vol.; 1W -2,57%), Barrick Gold mit -2,18% auf 16,64 (90% Vol.; 1W -0,48%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (31853,38 Mio.), Glencore (24890,39) und Alibaba Group Holding ...

