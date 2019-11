Als letzter unter den großen Indizes schaffte gestern der Dow einen neuen Weltrekord und 28 von 30 Aktien im Dow prägten den Trend. Wenn alle nur täglich 0,2 bis 0,3 % zulegen, sind die Indizes nicht zu halten. Das gilt auch für den größten Index, den S&P 500. Was ergibt dies für alle anderen großen Indizes der Welt? Diese Frage ist die Kernfrage im Börsenseminar am Samstag in Düsseldorf.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!