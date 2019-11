Der Fahrdienst Uber ist weiter am Schlingern, trotz Umsatzzuwächsen. Am Mittwoch wird sich zeigen, ob die eigenen Mitarbeiter und Gesellschafter der Unternehmensstrategie trauen.

Der November 2019 wird in die Firmengeschichte von Uber eingehen. Am Mittwoch läuft die Haltefrist ab, an der viele Gesellschafter und Mitarbeiter des Fahrdienstes erstmals seit dessen Börsengang im Mai ihre Anteile verkaufen dürfen. Es ist ein Gradmesser, inwieweit diese der eigenen Unternehmensstrategie vertrauen. Schmiert der Kurs an diesem Mittwoch stark ab, ist es damit nicht gut bestellt. Das würde den ohnehin angeschlagenen Firmenchef Dara Khosrowshahi weiter schwächen. Denn er verspricht den Geduldigen glänzende Zeiten, gar ein "Amazon der Mobilität".

Bleibt der Kursverfall aus, kann Khosrowshahi seinen Plan fortsetzen, Uber durch professionelles Management und effizienteres Wirtschaften in ruhigeres Fahrwasser zu führen und am Ende als eines der ganz großen Tech-Unternehmen die Transportbranche zu dominieren. Wird der November 2019 als der Moment in der Geschichte eingehen, wo risikofreudige Anleger sich nochmal eindecken konnten? Bevor die Aktie so abgeht wie einst Amazon, die von sechs Dollar im September 2001 auf derzeit knapp 1800 Dollar kletterte?

Klar ist: Dafür muss man Superoptimist sein. Die Tech-Branche ist mittlerweile erwachsen und gilt wegen der Kapitalschwemme schon jetzt als überbewertet. Für normale Anleger ist die Aktie des einst wertvollsten Jungunternehmens der Welt bislang ein Trauerspiel. Sie hat seit der Erstnotierung um 33 Prozent nachgegeben und das vor dem Hintergrund steigender Kurse im Gesamtmarkt. Während Amazon Milliardengewinne ausweist, lebt Uber vor allem von Zukunftsvisionen.

Die Realität ist hingegen hart. Am Montagnachmittag kalifornischer Zeit musste Khosrowshahi wie erwartet erneut einen massiven Quartalsverlust bekanntgegeben, von diesmal 1,16 Milliarden Dollar. Trotz interner Sparrunden und Massenentlassungen lag dieser über den 986 Millionen vom Vorjahr, was allerdings auch an der Bilanzierung von Aktienoptionen in Höhe von rund 400 Millionen Dollar lag. Aber Uber konnte immerhin einen Umsatzzuwachs von 30 Prozent auf nunmehr 3,81 Milliarden Dollar vermelden. Das übertraf die Prognose der Analysten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...