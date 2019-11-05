FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.11.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
3PXA XFRA MHY622674098 NAVIOS MARITIME PARTNERS 0.269 EUR
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