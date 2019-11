Drucklufttrocknung gehört zur Drucklufterzeugung wie ein Deckel auf einen Topf. So gut wie jede Druckluftstation ist mit Kältetrocknern ausgerüstet, denn kaum eine Anwendung kommt ohne diese Geräte aus, die für trockene Druckluft sorgen. Seit 2015 ist die F-Gase-Verordnung EU 517/2014 in Kraft. Diese hat zum Ziel, Emissionen teilfluorierter Treibhausgase (F-Gase) zu minimieren, um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken. Die Auswirkungen der Verordnung sind jetzt zu spüren. Denn von ihr sind auch Betreiber von Druckluftstationen betroffen, da F-Gase in Kältetrocknern als Kältemittel zum Einsatz kommen. Das heißt, wer seine bestehenden Kältetrockner warten oder reparieren lässt oder wer einen neuen Kältetrockner anschafft, muss sich an die Vorgaben der Richtlinie halten. Bisherige Kältemittel werden sukzessive vom Markt genommen.

Kältemittel werden knapp

Erreicht wird das durch konkrete Verbote, aber auch durch die gezielte Verknappung von Kältemitteln mit hohem Treibhauspotenzial, dem sogenannten Global Warming Potential (GWP). Bei den Verboten steht das bislang gebräuchliche Kältemittel R 404A im Rampenlicht. Ab 2020 ist das Inverkehrbringen neuer R-404A-Kältetrockner untersagt. Zur Instandsetzung größerer Anlagen darf ausschließlich gebrauchtes Kältemittel zum Einsatz kommen, und ab 2030 ist es dann auch im Service komplett verboten. Die Wirkung ist spürbar: R 404A ist nur noch schwer in größeren Mengen zu bekommen und wenn, dann sehr teuer. Eine Entspannung ist hier nicht in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...