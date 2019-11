Europas größter Softwarekonzern SAP (SAP SE) will deutlich mehr Geld an seine Aktionäre verteilen. Über Aktienrückkäufe oder Sonderdividenden will SAP bis Ende des kommenden Jahres 1,5 Milliarden Euro zusätzlich an die Anteilseigner zurückgeben, wie das Dax (DAX 30)-Schwergewicht am späten Montagabend in Walldorf mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...