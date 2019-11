DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die Kaufprämie für Elektroautos soll gegenüber den bisherigen Planungen des Klimapakets erhöht werden. Das ist das Ergebnis des Autogipfels bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Die Bundesregierung wird den Umweltbonus zum Kauf von Elektrofahrzeugen noch im November verlängern und nochmal deutlich erhöhen - um 50 Prozent bei Fahrzeugen bis 40.000 Euro Nettolistenpreis und darüber hinaus bis zu einer Grenze von 65.000 Euro Nettolistenpreis um 25 Prozent", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Damit werde es ermöglicht, weitere rund 650.000 bis 700.000 Elektrofahrzeuge zu fördern. Die Industrie werde sich weiterhin paritätisch daran beteiligen. Bei der Elektromobilität beginne der entscheidende Markthochlauf jetzt, hieß es. Die Industrie habe dazu eine Modelloffensive angekündigt. Die Bundesregierung werde gemeinsam mit der Industrie und mit Beteiligung von Ländern und Kommunen den Aufbau der Ladeinfrastruktur massiv verstärken. In den nächsten zwei Jahren sollten 50.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte errichtet werden.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

SAP plant Aktienrückkäufe und/oder eine Sonderdividende im Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro für den Zeitraum bis Ende 2020. Damit gibt der Softwarekonzern erste Hinweise zu seinen im April angekündigten Maßnahmen zur erweiterten Kapitalallokation. Begründet wird die Entscheidung mit der positiven finanziellen und operativen Entwicklung. Genaueres soll auf dem Kapitalmarkttag am 12. November folgen. Mit dem Geld sollen zusätzliche Kapitalausschüttungen an die Aktionäre gehen, denen der Vorstand bislang eine reguläre Dividende von mindestens 40 Prozent des IFRS-Gewinns nach Steuern zugesichert hat. Für 2018 waren dies 1,50 Euro je Aktie, was einer Dividendenquote von 44 Prozent entsprach.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

PFEIFFER VACUUM (7:25)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 155 +1% 2 153 EBIT 15 -26% 2 21 Ergebnis nach Steuern 11 -27% 2 15

SCHAEFFLER (8:00)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 3.554 +1% 12 3.521 EBIT bereinigt 282 -21% 12 356 Ergebnis nach Steuern/Dritten 139 -46% 3 257 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,20 -49% 2 0,39

Weitere Termine:

06:30 DE/Hellofresh SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Berlin

07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 3Q, Heerlen

07:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1H, Hamamatsu

07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Metzingen

07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Jahresergebnis

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate, Wiesbaden

07:35 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q, Madrid

08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis, Bristol

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis, London

13:20 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Patrizia AG, Ergebnis 9 Monate

DIVIDENDENABSCHLAG

Vinci: 0,79 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,5 - GB 11:00 Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,2% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/-0,8% gg Vj - US 14:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -52,20 Mrd USD zuvor: -54,90 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1.Veröff.: 51,0 zuvor: 50,9 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,5 Punkte zuvor: 52,6 Punkte 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 AT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2029 im Gesamtvolumen von 1,035 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 500 Mio EUR 11.30 GB/Auktion 0,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029 im Volumen von 2,75 Mrd GBP

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.151,50 0,25 S&P-500-Future 3.082,00 0,20 Nikkei-225 23.251,99 1,76 Schanghai-Composite 2.991,62 0,54 +/- Ticks Bund -Future 170,79 -24 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.136,28 1,35 DAX-Future 13.128,50 1,23 XDAX 13.135,56 1,23 MDAX 26.913,33 1,38 TecDAX 2.884,26 1,92 EuroStoxx50 3.665,21 1,14 Stoxx50 3.315,36 0,95 Dow-Jones 27.462,11 0,42 S&P-500-Index 3.078,27 0,37 Nasdaq-Comp. 8.433,20 0,56 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,03 -55

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnen sich nach der Rally vom Vortag weitere kleine Aufschläge ab. Das Umfeld bleibt günstig: China hat die Zinsen auf einjährige Ausleihungen um 5 Basispunkte auf 3,25 Prozent gesenkt, um die Finanzierungskosten für Unternehmen zu senken und die Wirtschaft zu stärken. Der Caixin Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor hat sich unterdessen im Oktober zwar leicht auf 51,1 abgeschwächt, bleibt aber über der Expansionsschwelle von 50. Daneben gibt es weitere Hinweise für eine Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit. Wie die "Financial Times" berichtet, erwägt die US-Regierung die Rücknahme von Strafzöllen auf chinesische Importe mit einem Volumen von 112 Milliarden Dollar.

Rückblick: Fester - Entspannungssignale im US-chinesischen Handelskonflikt sorgten auf breiter Front für Kauflust. Hinzu kamen Signale einer konjunkturellen Stabilisierung in Europa, denn die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone wurden leicht nach oben revidiert. Der Stoxx-Autoindex stieg um 2,8 Prozent. Die USA scheinen laut US-Handelsminister Wilbur Ross die angedrohten Zölle gegen europäische Autohersteller verwerfen zu wollen. Gefragt waren auch die als konjunkturabhängig geltenden Rohstoffaktien mit einem Index-Plus von 3,1 Prozent sowie Öl- und Gasaktien mit plus 2 Prozent. Der Bankenindex zog um 2 Prozent an. Defensive Sektoren wurden dagegen eher gemieden. Sehr gut kamen die Zahlen von Ryanair (+8,2 Prozent) an. Um 4,5 Prozent abwärts ging es in Amsterdam für PostNL. Die Niederländer haben überraschend ihre Umsatzprognosen nicht erfüllt. Die Aktien britischer Wettanbieter brachen ein, weil eine Gesetzesinitiative strengere Gesetze für Online-Wetten und Spielautomaten erreichen will. William Hill verloren 12,7 Prozent, GVC Holdings 10,5 Prozent und 888 Holdings 13,7 Prozent. In Deutschland büßten Bet-at-home über 4 Prozent ein.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Daimler zogen mit der Aussicht auf einen Verzicht der USA auf Strafzölle um 0,9 Prozent an, BMW um 3,1 Prozent und VW um 2,9 Prozent. Continental stiegen um 3,9 und Leoni um 10,4 Prozent. Die Aktie der VW-LKW-Tochter Traton gewann nach der Vorlage von Geschäftszahlen 3 Prozent. Siemens Healthineers legten nach der Geschäftszahlenvorlage 9,5 Prozent zu. Das Ergebnis hatte die Prognosen übertroffen. Tagesverlierer im DAX waren Deutsche Börse mit minus 1,9 Prozent. Nach den Quartalszahlen und der in der Zwischenzeit erreichten hohen Bewertung der Aktie sei die Luft erst einmal raus, hieß es. Nach dem Quartalsausweis legten Telefonica Deutschland 1,8 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Alstria Office wurden nachbörslich gut behauptet gehandelt nach der Vorlage des Quartalsberichts. Dagegen fielen Gesco um 3,2 Prozent, nachdem das Unternehmen den Ausblick gesenkt hatte.

USA / WALL STREET

Fester - Hoffnungen auf eine weitere Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China bescherten der Wall Street Rekordstände. Allerdings kamen die Indizes von ihren Tageshochs wieder zurück, nachdem die Auftragseingänge in der US-Industrie für den September etwas stärker als erwartet gesunken waren. Steigenden Ölpreise verhalfen dem Energiesektor zu einem Plus von 3,2 Prozent. Bei den Einzelwerten kletterten Exxon Mobil um 3,0 Prozent, Chevron um 4,6 Prozent und Noble Energy um 6,5 Prozent. Under Armour brachen um 18,9 Prozent ein. Der Sportartikelhersteller hatte die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Zudem steht der Konzern im Visier von US-Justizministerium und -Börsenaufsicht wegen seiner Buchführungspraktiken. Der Kurs von Sprint fiel nach Zahlenvorlage um 2,4 Prozent. Die Nummer vier in der US-Mobilfunkbranche verlor im zweiten Geschäftsquartal 91.000 ihrer lukrativen Vertragskunden.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg stark um 7,0 Basispunkte auf 1,78 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mo, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1128 +0,1% 1,1122 1,1141 EUR/JPY 121,05 +0,2% 120,87 121,00 EUR/CHF 1,1009 +0,2% 1,1025 1,1000 EUR/GBR 0,8639 +0,1% 0,8975 0,8636 USD/JPY 108,79 +0,2% 107,74 108,60 GBP/USD 1,2880 -0,0% 1,2500 1,2903 USD/CNH 7,0153 -0,3% 7,0341 7,0310 Bitcoin BTC/USD 9.314,26 -0,66 8.578,75 9.306,26

Der Dollar machte auf breiter Front Boden gut, was Beobachter mit der wieder gestiegenen Risikobereitschaft und der von der US-Notenbank in der Vorwoche signalisierten Zinssenkungspause erklärten, für die es von verschiedenen US-Notenbankern zwischenzeitlich weitere Rückendeckung gab. Im späten US-Handel kostete der Dollar 108,60 Yen. Der Euro fiel auf 1,1129 Dollar, nach einem Tageshoch bei 1,1176 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,60 56,54 +0,1% 0,06 +17,0% Brent/ICE 62,31 62,13 +0,3% 0,18 +12,7%

Die Hoffnung auf ein Wiederanziehen der globalen Konjunktur angesichts der Entspannung im Handelsstreit zog die Ölpreise auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Wochen. "Die Preise legten mit den offensichtlichen Fortschritten bei den Handelsgesprächen und dem konkreter werdenden Börsengang von Aramco zu", sagte Edward Moya, Analyst bei Oanda. Der saudi-arabische Ölkonzern hat von den Finanz- und Regulierungsbehörden des Golfstaates die nötige Zulassung erhalten. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 56,55 Dollar. Brent kletterte um 0,7 Prozent auf 62,12 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.504,48 1.509,20 -0,3% -4,73 +17,3% Silber (Spot) 18,03 18,06 -0,2% -0,03 +16,3% Platin (Spot) 937,62 938,50 -0,1% -0,88 +17,7% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,3% +0,01 +1,2%

Der Preis für die Feinunze Gold fiel um 0,4 Prozent auf 1.509 Dollar. "Es wichtig in Erinnerung zu behalten, dass das übergeordnete konjunkturelle Bild für die USA weiterhin negativ ist", sagte Analyst Naeem Aslam von ThinkMarkets unter Verweis auf den schwachen ISM-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in der Vorwoche.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat den leitzins unveränert gelassen.

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Zentralbank hat den einjährigen Leitzins wegen der konjunkturellen Abschwächung gesenkt auf 3,3 von 3,25 Prozent, erstmals seit Anfang 2016.

GELDPOLITIK USA

Der Chef der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, hat sich nach der Zinssenkung vergangene Woche zufrieden mit der Geldpolitik der US-Notenbank gezeigt. Kashkari gilt in der Fed als einer der stärksten Unterstützer einer lockeren Geldpolitik

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor in China verringerte sich im Oktober auf 51,1 (September: 51,3) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit Februar. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Oktober auf 52,8 (Vormonat: 53,7) Punkte gesunken.

NORDKOREA

Die Chancen auf eine Wiederaufnahme der Atomgespräche zwischen Washington und Pjöngjang stehen nach Angaben aus Nordkorea schlecht. Grund dafür sei die Haltung der USA gegenüber Nordkorea. Vor wenigen Tagen hatten die USA den Verbleib Nordkoreas auf der Liste der "Unterstützer des Terrors" bekräftigt. Das nordkoreanische Außenministerium nannte die Bezeichnung eine "schwerwiegende, politisch motivierte Provokation".

RUSSLAND / UKRAINE

Im Osten der Ukraine ist der geplante Abzug von Regierungstruppen und prorussischen Rebellen aus einem weiteren Gebiet an der Frontlinie verschoben worden - wegen des Bruchs einer siebentägigen Feuerpause.

VW/AUDI

Die VW-Tochter Audi plant laut einem Medienbericht einen drastischen Schrumpfkurs. Der geplante Strategiewechsel sehe eine kräftige Kapazitätskürzung und eine schnelle Ausrichtung auf Elektromobilität vor, schreibt das Handelsblatt und beruft sich auf Konzernkreise.

VONOVIA

Nachfolgend ein Vergleich der Neunmonatszalen mit den Vorjahreszahlen (in in Millionen Euro, Ergebnis, FFO und NAV je Aktie in Euro):

BERICHTET 9 MONATE 9M19 ggVj 9M18 Mieteinnahmen Rental 1.527 +10% 1.393 EBITDA bereinigt "total" 1.331 +17% 1.141 FFO 933 +11% 843 FFO je Aktie 1,72 +6% 1,63 NAV bereinigt 26.526 +27% 20.967 NAV bereinigt je Aktie 48,92 +21% 40,47 Ergebnis nach Steuern* 63 -95% 1.399 Ergebnis nach Steuern/Dritten 28 -98% 1.323 Ergebnis je Aktie 0,05 -98% 2,64 * inkl. Korrektur von Goodwill von 2,1 Milliarden Euro ===

ALSTRIA OFFICE

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und FFO je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Umsatz 47,3 -3% 47,5 -2% 48,6 Konzernergebnis 24 -25% k.A. -- 32 Ergebnis je Aktie 0,13 -28% k.A. -- 0,18 FFO je Aktie 0,16* -6% 0,16 -6% 0,17 FFO 29* -7% k.A. -- 31

Der Wert des Portfolios lag per 30. September bei 4,2 Milliarden Euro nach 4 Milliarden Ende 2018. Alstria bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr mit einem Umsatz von rund 190 Millionen Euro und einem FFO von rund 112 Millionen Euro.

EVONIK

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Umsatz 3.232 -3% 3.279 -2% 3.347 EBITDA bereinigt 543 -6% 537 -7% 579 EBIT bereinigt 293 -22% 311 -17% 376 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.479 +350% -- -- 329 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 195 -36% 215 -30% 307 Erg nach Steuern/Drit. fortg. Aktivitäten 158 -43% 179 -35% 275 Ergebnis je Aktie 3,17 +346% -- -- 0,71 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,42 -36% 0,46 -30% 0,66 Erg je Aktie fortgeführte Aktivitäten 0,33 -43% 0,39 -33% 0,58

Für 2019 erwartet Evonik weiterhin ein bereinigtes EBITDA der fortgeführten Aktivitäten mindestens auf Vorjahresniveau. Der Umsatz wird wegen einer geringeren Mengennachfrage aber leicht unter Vorjahr erwartet, statt in etwa auf Vorjahresniveau. Die Prognose für den freien Cashflow konkretisierte Evonik auf rund 700 Millionen Euro von bislang "deutliche Steigerung des Cashflows vom Vorjahreswert von 526 Millionen Euro".

GESCO

hat den Ausblick für für das laufende neunmonatige Rumpfgeschäftsjahr gesenkt auf einen Umsatz zwischen 425 und 435 Millionen Euro erwartet, nach zuvor 435 bis 455 Millionen Euro. Der Gewinn nach Anteilen Dritter wird zwischen 11,5 und 13 (16 bis 18) Millionen Euro gesehen.

VOSSLOH

Das Bundeswirtschaftsministerium erwägt laut Reuters ein Verbot des Verkaufs der Lokomotivsparte an die chinesische CRRC nach dem Außenwirtschaftsgesetz.

FIAT CHRYSLER

Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick auf positiv von stabil erhöht und das Rating Ba1 bestätigt.

NUTRIEN

hat für das laufende Jahre seine Prognose gesenkt. Für 2020 bleibt das Unternehmen jedoch optimistisch. Der Konzern, der aus der Fusion zwischen Agrium Inc. und Potash Corp. hervorgegangen ist, kehrte im dritten Quartal mit 141 Millionen Dollar in die Gewinnzone zurück. Der Umsatz erhöhte sich auf 4,13 (4) Milliarden Dollar. Analysten hatten laut Factset einen höheren Gewinn erwartet bei einem Umsatz von 4,07 Milliarden Dollar.

