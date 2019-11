Der Außenminister befürchtet, dass Huawei Informationen an die chinesische Regierung weiterleiten muss. Er fordert deshalb eine Vertrauensprüfung.

Außenminister Heiko Maas hat grundsätzliche Zweifel geäußert, dass der chinesische Netzwerkausrüster Huawei am Aufbau des deutschen 5G-Mobilfunknetz beteiligt werden kann. Bei Huawei handele es sich um "ein Unternehmen, das durch gesetzliche Bestimmungen, die es in China gibt, vom Staat abhängig ist und dem Staat Informationen durchleiten muss", sagte der SPD-Politiker am Montagabend bei einer Veranstaltung der Zeitungsgruppe RND.

