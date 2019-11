Rückblick: Der S&P500 konnte den wichtigen Widerstandsbereich an den Vortagen bei 3.030/3.060 Punkten überwinden. Am Freitag ging der Index bei 3.066 Punkten aus dem Handel, am Vortag ging es direkt weiter höher, im Tageshoch wurden 3.085 ...

